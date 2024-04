«Estás huyendo del cariño que te dan y eso tiene un precio», «todo tiene un principio y un fin» o «hoy te queda un día menos, disfruta perdona y quiere mucho». Son algunas de las frases que han llamado la atención de varios curiosos en las calles de Palma. Pero, ¿de dónde vienen y quién las cuelga? Se trata de la iniciativa de ‘Hechosoechas’, que ya se ha vuelto viral, sobre todo en redes sociales, ya que acumula cerca de 4.400 seguidores en Instagram.

¿Quién está detrás del proyecto?

Es mallorquín y vive en Palma. Estos son los pocos datos públicos que se conocen del joven que inició el proyecto ‘Hechosoechas’, con el que ha logrado cautivar a muchos usuarios y vecinos de Palma. «Soy un joven mallorquín, de 30 años, que intenta hacer un poco más bonita la ciudad, un poco más bondadosa y que no espera recibir un gracias ni una palmadita», así se describe él mismo en Instagram.

El mallorquín utiliza un pasamontañas para ocultar su cara. Foto: M. À. Cañellas

En una entrevista a Ultima Hora, el mismo reconoció que con esta iniciativa no buscaba la fama, sino todo lo contrario. «No me interesa que me hagan fotos ni vídeos ni nada por el estilo. No busco fama, yo hago esto sin esperar nada a cambio. Creo que es el objetivo por el que hago lo que hago. Colgar una frase que ayude sin esperar nada a cambio».

Un pasamontañas como rasgo significativo

Sin duda, una de las cosas que quizá más impacta a sus seguidores es el misterio que envuelve a la identidad del propio joven. Y es que para ocultarla, utiliza un pasamontañas de color amarillo, algo que de primeras puede extrañar a la gente que ve sus publicaciones pero que según el mismo «para hacer cosas buenas no es necesario dar la cara. Se hacen y punto». Así pues, de momento no tiene ningún interés en enseñar su rostro, por lo que su característico pasamontañas será su seña de identidad.

Iniciativas para ayudar a la gente

Este joven mallorquín ha llevado a cabo varias iniciativas con las que busca «ayudar a las personas». Por ello, utiliza frases que le han propuesto aquellas personas que han querido colaborar con él. Una de sus colaboraciones más significativas fue sobre la salud mental, en la que elaboró varios carteles para concienciar a la gente sobre este problema, cada vez más presente en la sociedad.

La iniciativa realizada por 'Hechosoechas' sobre la salud mental. Foto: Hechosoechas

Por otra parte, hubo una colaboración con la que se quedó ‘desilusionado’. Hace unos meses, colgó un par de carteles y unas cajas frente a la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Palma, aunque no imaginaba que esta acción tuviera un final tan repentino. Y es que todo el material fue retirado en pocas horas. «La idea era darles las gracias a los agentes por todo lo que hacen; por cosas que hacen y no vemos. Pero no pensaba que no duraría ni un día. No entiendo que haya molestado tanto, cuando es algo tan especial y que es fácil de quitar», señaló a Ultima Hora.

Un proyecto en peligro

Sin embargo, la ilusión por esta iniciativa podría tener los días contados. Con la nueva ordenanza cívica, el proyecto de ‘Hechosoechas’ corre serio peligro, según ha confirmado el propio joven a este periódico. «Las cosas están así. O consigo contactar con el área de Cultura, o esto muere. He logrado hablar con gente del partido, algunos de ellos cercanos al alcalde Jaime Martínez. He tenido que hacer todos los trámites para presentar mi iniciativa para que lo vean como ‘algo serio’ y de momento sólo me han dicho que ya me llamarán. Pero pasa el tiempo y no tengo garantía ninguna de que me vayan a decir algo».