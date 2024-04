MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca han solicitado este miércoles la comparecencia urgente ante el pleno del Parlament de la consellera de Salut, Manuela García, para que dé explicaciones sobre el nuevo caso «gravísimo de agresión física lingüística» ocurrida en el hospital público de Son Espases.

En un comunicado, estos partidos denuncian la agresión física de dos vigilantes de seguridad a una paciente por dirigirse a ellos en catalán. Ambas formaciones ecosoberanistas exigen también medidas inmediatas de «reparación de estos hechos, para que no vuelvan a repetirse».

«Son unos hechos intolerables consecuencia de la política lingüística y antimallorquina del Govern del PP de Prohens», ha denunciado el coordinador general de MÉS per Mallorca y portavoz parlamentario de la formación, Lluís Apesteguia. Por su parte, el diputado de Més per Menorca Josep Castells ha dicho que «es evidente que éste no es un hecho aislado» y que su partido ya ha tenido noticias de otras «agresiones lingüísticas», tanto por parte de personal facultativo como de miembros seguridad del IB-Salut.

Castells ha defendido que todos los ciudadanos «merecen ser tratados con respeto» en cualquier dependencia, y «más aún» cuando emplean la lengua propia de Baleares. «Es necesaria una respuesta contundente y ejemplar de la administración», ha añadido.