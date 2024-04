«Vamos a hablar de la realidad: el catalán no es un problema en esta comunidad». Así respondía la gerente de Son Llàtzer, Soledad Gallardo a la pregunta de Ernesto Sáenz de Buruaga sobre si el catalán resulta un inconveniente para captar a profesionales. El periodista ha moderado la mesa de gerentes celebrada en la Jornada de Humanización y Excelencia en la Gestión Sanitaria en la que Gallardo ha advertido de que «no podemos prescindir de la gente que viene de fuera y nos nutrimos de ellos», si bien «se le ha dado mucho bombo al tema del catalán pero no ha llegado a ser un problema importante. Nadie de fuera ha tenido un problema, nunca lo he vivido».

Sáenz de Buruaga ha defendido la figura de los gerentes de los hospitales porque aunque «suelen ser los malos de la película, salvan vidas y hay que ponerlos en valor». En materia de humanización ha preguntado por las listas de espera, la falta de profesionales y el problema que puede representar para Baleares en verano y también por si creen que los médicos están bien pagados. «No lo están», ha respondido la gerente de Son Espases, Cristina Granados, quien ha explicado que «todo el mundo se siente mal pagado» y ha puesto sobre la mesa un debate innovador: «mientras no se pague en función de la actividad de cada uno nos equivocamos». Gallardo se ha mostrado de acuerdo con cobrar por productividad, pues la labor del médico es cuantificable, «estoy de acuerdo pero ¿a ver quién se atreve?», ha dicho. De momento, la gerente de Son Llàtzer propone trabajar en red para paliar el déficit de profesionales. «Todos pertenecemos a un hospital pero todos somos IB-Salut y hay que ser garantes de la equidad en la atención del paciente», ha dicho. A este respecto, el gerente del hospital de Manacor, Ignasi Casas, ha advertido de que hay que romper con la idea de que «nuestros pacientes están dentro de nuestro hospital» y aceptar las derivaciones, la ayuda de equipos de hospitales grandes e incidir «en el voluntarismo de las personas que tenemos para llevar a cabo la asistencia», ha señalado.