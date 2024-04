Ocho meses después del inicio del curso escolar la calma parece haber vuelto a los centros de Formación Profesional de Baleares que arrancaron el año académico con docentes impartiendo materias de las que no eran especialistas.

El caso más sonado fue el del Centre Integrat de Formació Professional Nauticopesquera de Palma donde varios profesores daban clases sin disponer del título de Marino Mercante. Una profesora de piano, un químico, un ingeniero y una psicóloga sacaron la plaza en la citada escuela durante el proceso de estabilización de interinos, pese a no cumplir los requisitos de titulación que exigen los organismos internacionales de navegación para homologar la FP Náutica.

No fue un caso único. Faltan profesores especialistas en la enseñanza secundaria, pero especialmente en la FP, mucho más técnica. El proceso de estabilización de interinos no hizo más que agravar la situación. Cuando el escándalo saltó a la opinión pública y ante el temor a perder la homologación de la Nauticopesquera, la Conselleria d’Educació optó por flexibilizar los criterios de contratación para incorporar nuevos profesores especialistas para cubrir estas y otras plazas de difícil cobertura. Nada se ha sabido de los profesores a los que se les asignó inicialmente su plaza.

Fuentes sindicales explican que de cara al próximo curso el Govern exigirá el título de Marino Mercante a los docentes que concursen para obtener su plaza definitiva en la Náutico Pesquera, pero los profesores de la Náutico Pesquera no ocultan su preocupación. «En la escuela ya no están dando clase estos profesores, desconocemos si están de baja o han sido trasladados, el problema vendrá si en septiembre no se revisan los criterios y si estos docentes mantienen la especialización, porque su plaza no se podrá cubrir hasta que se jubilen», dicen fuentes del centro formativo.

Aun cuando, en el mejor de los escenarios, la problemática de la FP Náutica quedara resuelta, fuentes sindicales admiten que sigue habiendo profesores en varios centros formativos que imparten materias de las que no son especialistas. La dirección general de Planificación Docente recuerda que este curso ya ha ha apostado por la «flexibilización en las contrataciones», pero no aclara si hay visos de que el próximo año académico comience con una situación similar.

Es importante tener en cuenta que el sector empresarial de las Islas demanda técnicos especialistas en casi todos los ámbitos, especialmente el sector náutico y en aquellos ligados a la construcción (carpintería, electricidad…) y a la tecnología. Por eso cada vez es más complicado encontrar profesores que impartan estas materias.

Paradógicamente profesores que llevaban décadas impartiendo materias de las que sí son especialistas en los centros de formación profesional fueron excluidos el pasado año de los procesos de regularización. Llegaron a presentar un contencioso contra el Govern por esta cuestión.

Fuentes sindicales informan ahora de que de cara al próximo año escolar, esos docentes que quedaron excluidos, tendrán la opción de volver a las listas de interinos y optar a las plazas a partir del próximo curso. Respecto a aquellos profesores que dan clases de materias que no dominan, las mismas fuentes «confían» en que se estén formando adecuadamente para poder impartir correctamente las asignaturas.