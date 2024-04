La plataforma de Yolanda Díaz en las Islas Baleares cuenta con un aliado de cara a las elecciones al Parlamento europeo que se celebrarán en nuestro país el próximo 9 de junio. Este sábado la comisión coordinadora interinsular de Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) ha aprobado aliarse con Sumar y concurrir juntos a las próximas elecciones europeas. El histórico partido de izquierdas de las Islas ha adoptado la decisión por unanimidad, aunque la decisión final y vinculante se tomará en unos días en un encuentro en el ámbito federal, en Madrid.

La asamblea se enmarca en el debate dentro de Izquierda Unida Federal de aceptar o no la propuesta de coalición electoral. La decisión de EUIB constituye «una posición meridiana en la construcción de Sumar como sujeto político así como la apuesta por la unidad con otras fuerzas que conforman la coalición, como Más Madrid, Catalunya en Comú, Compromís o la Chunta Aragonesista». No hay referencia a Ara Més, que esta vez se embarca en un frente soberanista con BNG, EH Bildu y Esquerra.

EUIB estará representada por su coordinador, Juanjo Martínez, en Madrid el próximo lunes, para defender la posición unánime del partido en Baleares en esta materia ante la dirección del partido. Sin embargo, no todos los territorios opinan de forma idéntica. Por ejemplo, este mismo sábado la filial de Izquierda Unida en Galicia ha denegado su apoyo a la coalición con Sumar. El motivo esgrimido son las «diferencias políticas» existentes en materia europea e internacional.

Aseguran que no es un asunto «de puestos» y marcan distancia con el portavoz de IU y portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, que recientemente ha asegurado que la formación no contempla «otro escenario distinto» que ir a las elecciones europeas en las candidaturas de Sumar. En todo caso, las Islas Baleares no están solas, y otras delegaciones de IU ven con buenos ojos un entente con Sumar de cara a los comicios europeos. Es el caso, por ejemplo, de la andaluza, o la asturiana.