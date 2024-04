La ITV penaliza a los conductores de Mallorca que no acuden a la cita con dos meses de espera

La empresa concesionaria de la ITV (Inspección Técnica del Vehículo) en Mallorca penaliza a los conductores que no acuden a la cita programada con dos meses más de espera. La medida, confirmada ayer desde el Consell de Mallorca a Ultima Hora, busca rebajar los altos índices de absentismo, que han llegado a superar el veinte por ciento de las inspecciones programadas.

En los últimos meses, un elevado número de afectados se han puesto en contacto con abogados para asegurarse de que la medida es legal. Estas personas han relatado que al no haber acudido a la cita previa señalada en una de las estaciones de Mallorca (Son Castelló, Son Oms, Calvià, Manacor e Inca) cuando intentaban obtener otra fecha se han encontrado con el siguiente aviso en la web de la ITV: «Mensaje de error. Te esperábamos con tu cita anterior, pero el vehículo no se presentó a inspección».

A continuación, la página de internet ofrece otra estación donde realizar la cita previa, pero de nuevo surge el mismo mensaje. Desde el teléfono de la ITV (871575544) es donde informan a los usuarios afectados que no se trata de un error de la web, sino de una penalización que dura dos meses como consecuencia de no haber acudido a la cita programada.

Desde el Consell confirmaron a este periódico que el protocolo lleva ya un tiempo en funcionamiento y que el principal objetivo «es reducir el absentismo de muchos conductores, que al no acudir a su cita dejan fuera a otros que sí se hubieran presentado y que necesitan pasar el trámite con cierta urgencia».

Las matrículas de los conductores «castigados» quedan bloqueadas, lo que significa que es imposible que durante el tiempo que dura la penalización pueda obtener otra cita previa en toda Mallorca. De momento, la iniciativa parece ser que está funcionando, porque el absentismo se ha rebajado al 16 por ciento, cuatro puntos por debajo del anterior registro.

Los responsables de la empresa habían detectado que muchos conductores pedían cita en una estación y acudían a otra, pero no modificaban la cita previa. Esta circunstancia acarreaba problemas de funcionamiento. Ahora, los conductores que no se presentan y antes no han modificado o anulado la cita, quedan sin posibilidad de hacerlo durante dos meses.

Asimismo, la Guardia Civil había constatado cierta «picardía» de algunos conductores que alegaban que les habían dado cita con muchos meses de espera y mostraban el resguardo de la ITV, que les había llegado a través del correo electrónico. «Era, para ellos, una forma de circular durante meses sin ITV, pensando que no serían multados», han señalado desde la Benemérita.