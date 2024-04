Una de las obligaciones que tienen los propietarios de vehículos es pasar la Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Sin embargo, no es una cuestión fácil: no por el hecho de la prueba en sí, sino por conseguir una cita. En ocasiones, el tiempo de espera es de meses. Desde el Consell de Mallorca han explicado que esto está motivado por la falta de personal, ya que la empresa concesionaria busca a unos 50 profesionales pero no encuentra.

Es importante tener en cuenta que hay algunos días en los que es más fácil conseguir un hueco disponible. En concreto, se trata de los lunes a primera hora de la mañana, sobre las 9:00 horas, ya que se habilitan las franjas horarias para poder someter a los vehículos a la inspección técnica los sábados. Otro de los consejos que dan desde el Consell de Mallorca para conseguir una cita para la ITV es ir mirando la página web en la que se ofrece este servicio, ya que algunos usuarios cancelan o modifican las que tienen. Además, en función de la disponibilidad del personal se van habilitando nuevas. Las mismas fuentes han añadido que las estaciones con menos demanda son las de Palma II (Can Pastilla) y la móvil de Calvià. Por tanto, si se opta por estas es más fácil encontrar un hueco disponible, que si se eligen las de Palma I (Son Castelló), Inca o Manacor.

¿Me pueden multar si no he pasado la ITV porque no hay citas?

Muchos de los usuarios que no encuentran cita para pasar la ITV en Mallorca temen ser multados, una sanción que oscila entre los 100 y los 500 euros. Sin embargo, desde la Guardia Civil han asegurado que si el conductor ha solicitado hora para someter a su vehículo a la inspección técnica antes de que esta haya caducado no le multan, ya que «no hay mala fe ni aprovechamiento» y no es responsabilidad suya que no haya disponibilidad. Sin embargo, si se solicita a posteriori, sí será sancionado; por ejemplo, si la ITV se tenía que pasar en diciembre y la cita se pide en enero.

Por su parte, desde la Dirección General de Tráfico (DGT) han instado a las personas que reciban una notificación de denuncia por este tema a ponerse en contacto con ellos a través del correo jptib@dgt.es. En el mismo se debe enviar en fotografía de móvil o un documento adjunto escaneado de la cita que tiene para pasar la ITV y la notificación «y haríamos lo posible para tener en cuenta que su actuación ha sido correcta y la razón por la que no la tiene pasada es ajena a su voluntad, en caso de que fuera así». En este punto, han explicado que «habrá que valorar caso por caso, y desde luego no servirá de nada enviar este correo si el interesado pide la cita cuando ya le ha caducado la ITV, no acude a la cita O nos envía la cita sin haber recibido ninguna notificación de denuncia por incumplimiento de fecha de validez».

Desde la DGT han insistido en la conveniencia de anticiparse y han aclarado que «si el titular del vehículo acude a realizar la ITV, con una anticipación mayor a 1 mes desde la fecha que le caduque el nuevo plazo de validez de la inspección técnica empezará a contar a partir del día que la realizan favorablemente. Si el titular obtiene el resultado de inspección técnica favorable para su vehículo dentro del mes anterior a que le caduque, la normativa actual hace que su nuevo plazo de validez empiece a partir del día que le caduca la anterior y no pierde ningún día de validez de su inspección técnica del vehículo». También han aconsejado ponerse contacto con el seguro de vehículo para que le expliquen lo que podría ocurrir en el caso de tener un accidente con la ITV caducada.