Maria Antònia Oliver, presidenta de la asociación de víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo Memòria de Mallorca carga contra el PP y Vox por avanzar hacia la derogación de la ley autonómica de Memòria Democràtica, dejando «desamparadas» a las víctimas.

Lo hace después de que Vox haya registrado hoy en el Parlament la Proposición de Ley con la que quiere derogar la Ley 2/2018 de Memòria i Reconeixement Democràtic de les Illes Balears. El escrito reescribe en la exposición de motivos la historia de la memoria democrática en España y elimina las ayudas a las víctimas.

«Lo que hacen es el mismo relato franquista que nos impusieron durante la dictadura y durante 40 años en las escuelas, un relato que ellos ahora amplían para decir que ‘Lo sucedido en Erspaña entre 1931 y 1945 no fue una excepción, sino la nota dominante en un continente movido por las pasiones ideológicas’ cuando precisamente en esta época hubo un resurgimiento del fascismo. No dicen que se juzgaron crímenes en Nuremberg en el año 1948. No estaría de más que aquí se pudieran juzgar también crímenes que se cometieron en el 36», dice Oliver

Recuerda que «Ellos hablan siempre de Menorca y sí, es verdad que en Menorca hubo represión republicana, pero todas sus víctimas están reconocidas. En Mallorca los fascistas cometieron más de 2.000 crímenes y el partido que presenta esta ley está formado por los herederos de los asesinos».

«Que no nos vengan con pamplinas. Si quieren ampliar tanto la historia, que piensen en la resolución de la ONU del año 48 que condenó el franquismo y equiparó el régimen de Franco con los de Hitler en Alemania y Mussolini en Italia», añade.

Para la presidenta de Memòria de Mallorca «es una vergüenza hablar de su historia para quitar una ley que no ha causado confrontación ni crispación, sino derechos». «Aquí hay que hablar de derechos, no de historia. Estamos cansados de que nos hablen de su historia. Ya sabemos lo que pasó. Conocemos nuestra historia. La memoria de mi madre cuando se llevaron a prisión a su padre no es cualquier cosa… A su padre le mataron y como a él a muchas otras personas. La ley de Memoria Democrática es una ley de principios, de derechos humanos y de personas», añade.

Maria Antónia Oliver es una de los muchos descendientes de víctimas directas de la Guerra Civil y el Franquismo que transcurridos más de ochenta años, siguen buscando a sus desaparecidos. Su nombre aparece en los listados de las ‘sacas’ de las prisiones de Mallorca. Buena parte de los desaparecidos han podido ser exhumados e identificados en las fosas negadas de Porreres y Son Coletes pero quedan muchas familias que aún no han conseguido identificar y recuperar a los suyos.