El cambio de tiempo previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se confirma y un frente frío asociado a la borrasca Pierrick provocará un descenso de las temperaturas, lluvias acompañadas de barro y, después, algún chubasco aislado. La delegada y portavoz de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, ha informado que el descenso térmico dará lugar a valores propios de esta época del año, unos 18º de máxima y 9º de mínima. Además, ha destacado que «el frente frío moverá el polvo en suspensión hacia el este, quedando buena visibilidad en Mallorca».

El pronóstico del tiempo para el martes, 9 de marzo, anuncia cielos de nubosos a cubiertos, tendiendo durante el día, de oeste a este, a predominar el cielo poco nuboso. Se esperan precipitaciones débiles acompañadas de barro durante la madrugada y chubascos ocasionales desde la mañana hasta la tarde. Las temperaturas experimentarán un notable descenso, localmente extraordinario las diurnas en el norte de Mallorca, alcanzándose las mínimas al final del día. El viento soplará moderado de componente oeste girando por la mañana a componente norte con algún intervalo de fuerte y tendiendo durante la tarde a flojo o moderado de componente oeste.

Dimarts de matinada a #IllesBalears, pluges dèbils amb fang, i brusques ocasionals a #Mallorca fins l'horabaixa.



Algun interval de vent fort del nord al matí.



Temperatures més baixes, sobre tot de dia al N Mallorca.

T mín de 12-15ºC i T màx de 17-22ºC

Cabe destacar que el pasado fin de semana se batieron varios récords históricos de temperaturas en un mes de abril. El pasado sábado en Muro se llegó a los 33,4º; en Sóller, a los 33,3º; en Pollença, a los 32,7º; en Binissalmen, a los 32,5º; en Sineu, a los 30,7º; en Palma, a los 30,5º; en Porreres, a los 30º; y en Calvià, a los 29,6º. Este martes se esperan máximas que oscilarán entre los 17º y los 22º, por lo que en algunas zonas podrían caer más de 10º.

¡Hoy se han batido varios récords de abril de temperatura máxima!

También hubo un episodio de temperaturas altas en abril de 2012, por entonces se batieron bastantes récords que se habían mantenido hasta hoy. (Temperaturas en ºC) pic.twitter.com/xnvtgkgXnR — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) April 6, 2024

Además, se han vivido dos noches tórridas (la temperatura no baja de los 25º) o tropicales (la mínima no desciende de los 20º) en varios puntos de Mallorca. Esto no es habitual en el mes de abril, cuando las mínimas normales son de 9º. Los expertos aseguran que a partir de los 20º hay dificultades para poder conciliar el sueño.

Tmín (en ºC) en #Baleares

Noche #Torrida en Banyalbufar

y #Tropical en puntos de Mallorca#Mallorca

26 Banyalbufar

24 Andratx

22 Lluc

21 C St Pere

21 P.Sóller

20 Alfàbia

20 Cabrera

19 P.Palma

19 Llucmajor

18 Son Torrella

18 Cap Blanc

18 Calvià

El miércoles se prevé predominio de cielos poco nubosos con alguna precipitación débil ocasional y aislada. Las temperaturas nocturnas irán en descenso y las diurnas experimentarán pocos cambios. El viento soplará de flojo a moderado de componente oeste. El jueves habrá intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna precipitación débil ocasional tendiendo a poco nuboso durante la tarde. Las mínimas volverán a bajar y las máximas serán parecidas. El viento será flojo variable aumentando por la mañana a norte y nordeste moderado. La delegada y portavoz de la Aemet en las Islas ha anticipado que el viernes volverá a instalarse el anticiclón sobre Mallorca por lo que volverá el tiempo estable y las temperaturas serán más altas de lo normal en abril.