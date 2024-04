Entre noviembre de 2023, cuando dos representantes de la empresa Soluciones de Gestión visitaron el almacén donde se almacenan las mascarillas que compró el Govern balear en 2020, y el 19 de marzo de este año, el IB-Salut no realizó ninguna reclamación ni remitió comunicación alguna para mantener abierto el procedimiento iniciado por el ejecutivo anterior.

Así se constata en la documentación que recoge el propio Servei de Salut. Iago Negeruela y Mercedes Garrido, del PSIB, acudieron ayer a consultar la documentación, que también ha podido conocer parcialmente este diario. Para los socialistas queda claro, así, que la responsabilidad de que la reclamación por vía administrativa haya caducado (lo hizo a los tres meses como establecía ya el auto de la Audiencia Nacional) es de la nueva Administración, la del PP, y de los gestores actuales del IB-Salut. La última actuación recogida en el expediente facilitado a los grupos parlamentarios es el desistimiento en el expediente inicial.

Que declare Tellado

Negueruela explicó a su salida de la sede del IB-Salut que durante la consulta les había acompañado Javier Ureña, director general de IB-Salut, y que había respondido a algunas de sus dudas. Lo más relevante para la comitiva socialista es que el desistimiento se tomó sin informe jurídico, no ya de la Abogacía de la Comunitat, sino del propio organismo. «La decisión fue suya y personal», indicó Negueruela, quien interpretó que eso «le deja a los pies de los caballos» y que «se ha convertido en el chivo expiatorio para proteger a la consellera García y a la presidenta Prohens».

El PSIB, a la vista de esta revelación, y de que coincide con lo que había defendido desde que estalló el caso, dijo que su partido propondrá que tanto Ureña como la consellera de Salut y la presidenta balear comparezcan en la comisión que ha creado el Parlament. Y también llamarán al portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.

De la documentación entregada por el IB-Salut se desprenden otros datos. Por ejemplo, que se incluya referencia a quienes fueron a ver las mascarillas no de qué hablaron. Sólo hay una referencia: la persona de contacto para cuando se produjera la visita y el nombre de las personas que acudirían, aunque no si fueron quienes lo hicieron. En toda la documentación no aparece el nombre de Koldo García.

La comitiva socialista que acudió al IB-Salut también consideró relevante esa ausencia de datos sobre la visita. En opinión de Iago Negueruela, eso confirmaría que «sólo el Govern actual se reunió con la trama» y que «es muy extraño que no se indiquen los nombres». También eso confirmaría lo que recoge el auto de la Audiencia Nacional, donde se cita a «un tal Alberto» y a Miguel Tellado en el marco de gestiones para dejar caducar el expediente.

Uno de los documentos más extensos es el que da cuenta de argumentos y contrargumentos entre IB-Salut y empresa sobre si debían abonar la cantidad reclamada al no ser la calidad de los cubrebocas como las que se habían solictado en 2020, en época de la pandemia. Esta documentación confirma que la primera reclamación fue del 6 de julio de 2023 –último día en que Francina Armengol fue presidenta– y que la del 24 de agosto (que el Govern actual hizo pasar por la primera durante semanas) forma parte de este expediente.

«Por un lado se confirma el relato de los hechos que habíamos mantenido hasta ahora pero, por otro, nos surgen más dudas», resumió Negueruela. EL PSIB declaró que había acudió a consultar la información pues esta no se les había remitido. También se les facilitó un pen drive.