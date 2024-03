La procesión del Sant Enterrament, celebrada el Viernes Santo, 29 de marzo, constituye un evento destacado dentro de la Semana Santa en Palma. Este acto no solo marca un momento de profunda significación religiosa sino que también se convierte en un punto de encuentro para numerosos fieles que llenan las calles de la ciudad. Su celebración es una manifestación del intenso fervor y la devoción que los palmesanos sienten hacia estas tradiciones, que se han transmitido de generación en generación, consolidando así la identidad y la cultura local.

La solemnidad y el recogimiento que caracterizan la procesión del Sant Enterrament hacen de esta cita una de las más conmovedoras y espectaculares de la Semana Santa palmesana. La participación masiva de los fieles, que se dan cita en las calles de Palma para ser parte de este evento, refleja la importancia de la tradición y el compromiso de la comunidad con sus raíces espirituales. Este acto, además de recoger el gran fervor religioso, se erige como un testimonio viviente de la fe y la devoción que impregnan estas fechas tan señaladas en el calendario palmesano.

La ruta por el casco antiguo de Palma se iniciará en la Basílica de Sant Francesc, a las 19:00 horas, y transcurrirá por la Plaça de Sant Francesc, C/ de Sant Francesc, Plaça de Santa Eulàlia, C/ de la Cadena, Plaça de Cort, C/ de Colom, C/ de la Bosseria, Plaça d’En Coll, C/ de la Galera, C/ de la Corderia, Plaça de la Quartera, C/ de la Esparteria, Plaça del Mercadal, C/ de la Ferreria, Plaça de Sant Antoni, C/ dels Socors, Plaça Llorenç Bisbal Batle, entrada en la iglesia de de Nuestra Señora dels Socors. Una vez finalizada la procesión, seguidamente, en la misma iglesia tendrá lugar la Solemne Cerenonia del Sant Enterrament.