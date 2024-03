Lorena Páez (Palma, 1996) es una de los más de dos mil estudiantes que cursan bachillerato y ciclos medios y superiores en el Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB), el tercero de estas características en España. Páez nació con una parálisis cerebral mixta que le limita la movilidad y el habla. Actualmente cursa primero de bahicherato humanístico con la idea de convertirse en psicólogay ayudar, a los niños especialmente, pero también a los adultos que deben superar un trauma y a las personas que como ella, tienen diversidad funcional.

¿Cómo afecta tu parálisis a tu día a día?

− Tengo una parálisis cerebral mixta. Me la detectaron con once meses, me dio una bajada de azúcar al nacer. Afectarme, no me afecta. Tengo una vida normal, estudio, hago deporte, tengo amigos…. A nivel neurológico me afecta en la parte motora y en la parte del habla.

Necesitas silla de ruedas para desplazarte y ayuda para hablar. ¿Cómo te comunicas con los amigos, profesores o cuando tienes que hacer una gestión?

− Tengo 2 sillas de ruedas ,una normal y una eléctrica y tengo un asistente personal, Elena, por parte e Aspaym. Me ayuda a hacer las diferentes actividades de la vida cotidiana como estudiar, ir al médico, hacer ocio. En cuanto a la comunicación normalmente me comunico con mi propia voz, pero cuando no me entienden tengo un súper comunicador que me ayuda a decir la palabra o frase que se me atasca.

Lorena Páez junto a su asistente Elena Bordonau que suple sus dificultades motoras al teclado.

¿Cómo y dónde estudiaste la educación primaria?

− Estudie en el Camilo José Cela la primaria y en el IES Antoni Maura la secundaria.

−¿Por qué elegiste hacer el bachilletato a distancia? Entiendo que la primaria y la secundaria las cursaste de forma presencial...

Sí. Y estuve intentando hacer el FP de diseño gráfico en el IES Llompart. Estuve 3 años intentándolo. El primer año súper bien en cuanto a los profesores y alumnos, aprobé tres de cinco asignaturas. Al año siguiente quise hacer las dos que me quedaban, pero vino un profe que no me lo puso nada fácil y los compañeros tampoco eran muy sociables. Lo quise intentar otra vez, pero nada cambió. Luego decidí hacer cursos de la once y certificados de profesionalidad del Soib y fue súper bien. Finalmente me embarqué en la aventura del bachiller porque quiero ser psicóloga y estoy encantada de la vida.

Me pareces un referente para muchas personas con diversidad funcional. Aquél profesor que no te lo puso fácil, quizá debería hacer un pensamiento. ¿En qué curso estás ahora?

− Gracias. El IEDIB es mi casa, porque es comodísimo y los profesores son un diez. Me puedo organizar como quiera dentro de los plazos que me piden. Estoy haciendo tres asignaturas de primero y una de segundo del bachillerato humanístico.

Me han explicado que quieres ser psicóloga. ¿Cómo imaginas tu futuro? ¿Te gustaría tener tu propia consulta?

− Es una pregunta difícil. Me imagino trabajando para la sanidad pública. Quiero ayudar a los más pequeños a afrontar sus miedos y preocupaciones y a las personas adultas en los casos postraumáticos. También a las personas con diversidad funcional a motivarlos.

¿Eres consciente de que puedes inspirar a mucha gente? ¿Qué les dirías a otras personas con necesidades especiales que estén a punto de tirar la toalla porque han dado con un mal profesor o con malos compañeros?

− Si soy consciente. Les diría que se apoyen en su familia y que se busquen amistades sanas. Con eso das en la clave. Y que nunca te digan que tú no puedes porque tú siempre tienes derecho a decidir.

¿Qué necesidades tienes en este momento que no tengan una cobertura suficiente?

− Quiero reivindicar que necesitamos más horas de asistencia personal. Aquí estamos a 20 horas semanales mientras que en Madrid están a 40 horas semanales.

Si es así, es un agravio comparativo.

− Sí. En Mallorca estamos a 20 horas y a mi no me bastan. La asistencia personal me ha cambiado la vida. Hay que decir que el asistente personal no es un cuidador.

Lorena al ordenador junto a su madre, Rosa Collado.

¿Qué haces exactamente? ¿Por qué te ha cambiado la vida?

− El asistente personal acompaña a las personas con discapacidad a hacer la diferentes actividades de la vida diaria. A mí me ha cambiado la vida porque antes de este servicio yo siempre iba acompañada de mi madre y a raíz de conocer a mi asistente soy mucho mas independiente y le doy un respiro a mi familia. El asistente personal no decide por ti, en cambio los cuidadores sí. Yo siempre digo que soy una mariposa, tengo alas para volar. Esa frase me la dijo mi mejor amigo (Javi, de Murcia) y gracias a él soy como soy ahora. Quiero darle las gracias a Javi, pero también a Melendi, a Ikercito, a mi sobrino Aitor y a mi ahijada Leire. También a los profesores del IEDIB, en especial Cristina y a la luna. Gracias a la asistencia personal conocí a la que ahora es mi mejor amiga, Alexandra.

¿Cómo se solicita el servicio de asistente?

− Se solicita a través del Govern y después la entidad correspondiente, que en mi caso es Aspaym, gestiona las horas asignadas de acuerdo a mis necesidades.

¿Cómo has vivido el último cambio en la Constitución? Me refiero a la sustitución del término 'disminuido' por 'persona con discapacidad'.

− Es un buen cambio. Me identifico tanto como persona con discapacidad como con persona con diversidad funcional. Ambos son términos con los me siento identificada.

¿Cuál es tu superpoder para hacer llevar una vida normal, cómo tú dices?

− Mi superpoder es transmitir mi energía positiva. Quiero aprovechar esta oportunidad para reivindicar el traje mágico.

¿El traje mágico?

−Sí, es un traje con electroestomuladores que te ayuda a a disminuir la espasticidad.

¿Lo cubre la Seguridad Social?

− Actualmente no, porque cuestan 6.000 euros. Ahora me lo ponen una vez a la semana, pero a mi me gustaría tenerlo en casa porque estoy comprobando que tengo muchos resultados en cuanto a mi problema motor.