Un 26 % de los centros educativos públicos a los que este año les tocaba renovar su equipo directivo se ha quedado sin candidatos para dirigirlos porque ninguno de sus docentes se han animado a presentar un proyecto escolar. De los 80 colegios e institutos de las Islas que este año tenían que cambiar de equipo directivo, 21 han quedado vacantes. De media, se quedan un 20 % cada año, entre 70 y 90 centros, según el curso.

Esta situación implicará que una comisión presidida por la Inspección Educativa sea la encargada de elegir a la dirección de estos centros, lo que significa que tomará el relevo alguien que no tenía pensado hacerlo y que, en muchos casos, carece de formación. Estos son, de hecho, dos aspectos que echan para atrás a muchos profesores a la hora de dar el paso para presentar un proyecto educativo, porque el aspecto económico está cubierto. Las retribuciones por asumir este cargo varían según la etapa educativa y otras tipologías, pero van de los 96 y 593 euros en Infantil y Primaria, y de los 545 a los 776 en Secundaria y centros de FP. Los sindicatos, además, consiguieron que próximamente suba un 30 %.

El Centre de Formació, Innovació i Recerca per a la Direcció Escolar, creado en 2021, trabaja para conseguir que todos los centros cuenten con candidatos, como exige la normativa educativa vigente. Su existencia, sin embargo, no ha estado exenta de polémica porque los sindicatos ya votaron en contra de su creación porque profesionalizar y dar poder a las direcciones lo ven con recelo. El mes pasado la Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca, que integra a todos los sindicatos, pidió eliminarlo, algo que desde la Conselleria d’Educació descartaron. «La Junta considera que la formación de los equipos directivos es competencia de los Centros del Profesorado y, por lo tanto, no es necesario duplicar un gasto innecesario», explicaron en un comunicado los sindicatos.

Las federaciones de familias de alumnos y las asociaciones de directores se han manifestado varias veces a favor del Centre de Formació. De hecho, los propios directores piden al Govern que evalúe a medio mandato el trabajo que hacen.