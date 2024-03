Este Miércoles Santo, 27 de marzo, se pone fin a la Cuaresma y da comienzo la Pascua. Este día de la Semana Santa recuerda el momento en el que se reunieron Sanedrín con Judas Iscariote, el tribunal religioso judío, para condenar a Jesús. En Palma saldrán dos procesiones por las calles de Ciutat. A las 20:30 horas, la procesión del Sant Crist de Santa Creu y la procesión del Camí de Getsemaní a las 21:00 horas.





La primera (Sant Crist de la Santa Creu), comienza como hemos indicado anteriormente a las 20:30h desde la Iglesia de Santa Creu, continúa por C/ del Forn de l’olivera, C/ de ses Barques de Bou, C/ de la Pólvora, Plaça de la Porta de Santa Catalina, C/ de Santa Creu, C/ de la Pau, C/ de Can Granada, C/ Sant Gaieta, C/ de Sant Feliu, C/ de Montenegro, C/ de Sant Joan, C/ de la Llotja, Plaça de la Drassana, C/ de Sant Pere, C/ de Sant Llorenç, Costa de Santa Creu, C/ del Forn de l’Olivera y entrada a la iglesia de Santa Creu.





Por su parte, la procesión del Camí de Getsemaní tiene su salida a las 21:00 horas desde la iglesia Sagrat Cor y seguirá por C/Reina Violante, C/ Nuño Sanç, C/ Bujosa, C/ Forteza, C/ Reis Catolics, Plaça Miquel Dolç, C/ Reis Catolics, C/ Sureda, C/ Sant Rafel, C/ Cabrera, Plaça Minimos y finaliza en la iglesia de Nuestra Señora de la Soledat.