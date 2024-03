¿Puedo reclamar si pierdo un vuelo por el colapso en el control de seguridad? Esta es la pregunta que se hacen muchos pasajeros que se han visto en la misma situación y los que tienen que volar en los próximos días. Cabe recordar que el viernes y el domingo de la semana pasada se vivieron momentos de auténtico caos en Son Sant Joan y algunos pasajeros no pudieron subir a su avión.

El presidente de la asociación de consumidores de Baleares Consubal, Alfonso Rodríguez, explica que es posible presentar una reclamación y destaca que ellos ya han recibido algunas; la dirección general de Consumo del Govern no, hasta el momento. Sin embargo, reconoce que es complicado que estas concluyan con éxito para los afectados.

El motivo es que «la normativa indica que debemos estar en la mostrador como mínimo con 90 minutos de antelación. El problema es que si en los filtros se producen retrasos, como consecuencia de la huelga de celo que están llevando los trabajadores, y llegamos tarde al embarque no será responsabilidad de la compañía aérea y, por lo tanto, no podríamos reclamar». De hecho, algunas aerolíneas ya está pidiendo a sus pasajeros que estos días de Semana Santa se personen en los aeródromos con tres horas de antelación.

Rodríguez precisa que por el hecho de no poder subirse al avión por el colapso en los controles de seguridad «tampoco sería posible reclamar a Aena o al servicio de seguridad porque no limitan el acceso, sino que lo están haciendo de forma más pausada. Por tanto, lo mejor es acudir con suficiente tiempo de antelación para no encontrarnos en esta situación». No obstante, insiste en que siguen estudiando cómo defender los derechos de los consumidores, que se ven seriamente perjudicados en este asunto. Pese a todo ello, el presidente de Consulbal destaca que están estudiando todas las vías posibles para poder dar una respuesta a los consumidores que se ven afectados por esta problemática.

Huelga de celo

Al parecer, los trabajadores del control de seguridad están realizando una huelga de celo. Sin embargo, tanto Trablisa (empresa encargada de este cometido) como el comité de empresa lo han negado. Los representantes de los empleados han atribuido las colas y demoras a la «falta de previsión y organización», tanto de Aena como de la propia empresa. «Es más fácil culpar a los trabajadores que admitir sus errores», han señalado las citadas fuentes en un comunicado en el que han argumentado que no han alentado, organizado o realizado ninguna acción de este tipo que sería ilegal. Según los representantes de los trabajadores, existe un problema en el aeropuerto de Palma debido a «la falta de personal, a exigencias de Aena en materia de formación y al cambio realizado por AESA al respecto de esta formación». En este punto, destacan que desde febrero se está pidiendo a la empresa negociar las soluciones a estos problemas, aunque sin respuesta.

Sin embargo, desde la dirección de Son Sant Joan responden que «Aena informa con antelación a la empresa encargada de la seguridad privada del tráfico de pasajeros de salida para que con esta información pueda adaptar el servicio que presta a la demanda».