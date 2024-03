La Agencia Tributaria y la Fiscalía ya intentaron que Matthias Kühn respondiera con su patrimonio personal de parte de su deuda con Hacienda. El Ministerio Público reclamó que uno de los concursos de acreedores de las empresas del empresario alemán fuera declarado culpable. Se apoyaba en un informe de Hacienda que apuntaba a una mecánica similar a la que ahora ha provocado la imputación del promotor, sus dos hijos y su mujer, Norma Duval. En aquel momento, el juez declaró fortuito el concurso y excluyó cualquier tipo de responsabilidad en el patrimonio del alemán por falta de pruebas en su contra.

A finales de 2022, la Fiscalía reclamó que se declarara a Kühn culpable por el concurso de Balearic Investments and Consultants S. L. El Ministerio Público sostenía que el empresario había llevado a cabo una serie de movimientos para dejar fuera del alcance de sus acreedores, entre ellos Hacienda, fondos y dificultar o impedir de esa manera embargos de fondos. En concreto se apuntaba a una cantidad de 3,5 millones de euros que la empresa adeudaba a Hacienda.

El dictamen de la Fiscalía apuntaba entonces a una operación que, un año después consta en la querella de Anticorrupción contra Kühn, un supuesto alquiler entre empresas del grupo para generar una deuda artifical y que en este caso estaba amparada por el Pueblo Español de Palma como bien a arrendar.

Una declaración como culpable del concurso hubiera implicado que el empresario habría tenido que responder con su patrimonio particular por esa deuda con Hacienda y el resto del pasivo de la mercantil. También se le hubiera podido imponer una inhabilitación para ejercer como administrador de empresas.

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil 1 de Palma valoró que la prueba que existía no era suficiente en aquel momento porque no se aportaron determinados documentos para mantener la demanda: «No insta la práctica de ningún medio de prueba, ni siquiera aporta copia del expediente administrativo ni, en concreto, el informe de la Agencia Tributaria al que aluden las partes», reprochaba la resolución, de noviembre de 2022. La administración concursal, en ese concurso no puso ninguna pega a la actuación de Kühn y, en fase de calificación pidió que se considerara como fortuita la quiebra de Balearic Investments and Consultants.



El dictamen de la Fiscalía también pretendía levantar el velo de la sociedad, es decir, acceder a su propiedad dado que consideraba que Kühn era el administrador real tanto de la empresa bajo concurso como otras que empleaba para vaciarla de capital, provocar su insolvencia y así eludir pagos a Hacienda. De hecho, ahora mismo, balearic Investments and Consultants es una de las sociedades contra las que se dirige la investigación del juzgado de Instrucción 11 de Palma. Es una de las principales deudoras del grupo del alemán y supuestamente fue vaciada hacia otras dos sociedades pantalla: Isla Tagomago S.A. y Domus de Mallorca.

La investigación de la Agencia Tributaria vincula algunas de esas operaciones con fondos en paraísos fiscales, en concreto una inyección de 1.875.000 euros que corresponden a una línea de crédito y a la supuesta venta de una embarcación que fue trasmitida a otra sociedad sin que cambiara la propiedad real de la misma.