Juan Campos lleva 50 años en el oficio DJ. 50 años legales, es decir, dado de alta, qunque no como DJ sino como friegaplatos del People, de Cala Major. «Porque antes, ya ponía discos. Pero, realmente, dónde comencé a hacer como DJ fue ahí. Por mi trabajo cobraba. Pues la verdad es que ni me acuerdo, pero muy poco. Solo recuerdo que el DJ titular de la sala era Toni El Simio. Pinchaba durante unas horas de la noche, y cuando desaparecía, que era bien entrada la madrugada, me ponía yo hasta el cierre. Y así fuí aprendiendo.

-Y después de People ... ¿Qué?

-Seguí en Cala Major, que por entonces era una zona que tiraba mucho, sobre todo por las guías de Spis y Tjeborrg, que tenían la escuela por aquella zona, lo cual se convertía en uno de los atractivos de la misma. Así que pasé por Pepe’s Bar, uno de los lugares de moda, con bar, restaurante y discoteca, Papillón. Luego estuve en la zona de Gomila, y de ahí di el salto a la Platja de Palma, pinchando en Kiss, Joy, Zorbas, …. Regresé a Palma para trabajar en Victoria Boîte, con la que Pascual Monreal puso de moda el Paseo Marítimo; volví a la Platja de Palma, ahora pinchando en el Riu durante 16 años, de noche, cada día, y los domingos y fiestas, pinchando en las galas de tarde que muchos recordarán, pues eran impresionantes, sobre todo porque atraían a mucho público.

-¿Qué DJs. destacarías?

-¡Qué sé yo! ¡Muchos!, pues los ha habido, ¡y muy buenos! Que recuerde, Vicente Ferrer, Luis Moreno, a quien conocí en Cerebro, Kike, que estuvo en Alhoa, Armando Armenteros, más showman que DJ, pero muy bueno, Toni «El Simio», que creo que ahora anda por Santo Domingo. Por supuesto, Kiko Navarro, Pedro Garrido, Xema González, Txema Navarro, Óscar Romero, Des Michel, que pincho durante mucho tiempo en BCM….

-Por supuesto, tu eres de la escuela de Toni «El Simio»…

-¡Seguro!, pues con él comencé, y de él aprendí mucho. Y a partir de ahí, fui cogiendo y aprendiendo de todo lo bueno que musicalmente había en la isla, que en cuestión de música disco hemos sido unos adelantados, mucho más que Ibiza, ya que de los años 70, Ibiza no existía en el ámbito musical. Iba arrancando, sí, pero por entonces había más hippie que discotecas. Luego sí, evolucionó muchísimo hasta convertirse en lo que es hoy.

-Recuerdo que hace muchos años decías que con el tiempo, las tardes y las mañanas de algunos días iban a restar protagonismo a las noches.

-Y así ha sido, ¿no? Es más, hace años adelanté que las galas de tarde, de las que puedo hablar mucho, pues fueron muchas las que organicé, tantas como fines de semanas pueden haber durante los 16 años que estuve en Riu dirigiéndolas, demostraron que había vida después de la noche, pues, además de estas, que funcionaron, con el tiempo han aparecido los tardeos, sea en discotecas, sea en restaurantes y bares, que entre copa viene, copa va, baile que te das, o porque te enrollas con uno o con otra, se te pasa la tarde sin darte cuenta… Y cuando te metes en la noche, te vas para casa, salvo los incombustibles que siguen hasta que el cuerpo aguante. Y ahora, desde hace unos años a esta parte, la fiesta comienza a media mañana en algunos hoteles de playa y en los Beach Club, que cada vez hay más en la costa, prolongándose hasta la noche, y muchos siguiendo hasta horas más tarde . Y como tanto en tardeos, como en mañaneros, la música es fundamental, el DJ es imprescindible en unos como en otros.

-Además de DJ pinchando discos y de DJ organizando fiestas, en 1986, abriste en calle Aragón Discos ¡OH!

-Así fue, sí. Creo que he sido el primer DJ que abrí una tienda de discos en Palma, y que, además, tuvo programas de radio en emisoras. Concretamente los tuve en la SER, Radio Juventud, COPE, Antena3-Ultima Hora, Onda cero Radio, IB3 radio. Fueron años en los que no paraba entre una cosa y otra… Por las mañanas y tardes, en la tienda, y por las noches, en la discoteca o en eventos que organizaba. En Disco Oh comencé vendiendo vinilos y cassettes y terminé vendiendo más DVDs y CDs que vinilos, que ahora parecen que vuelven a ponerse de moda.

-Y ahora que estás jubilado

-Sí, jubilado. Pero tampoco paro. Eso sí, tengo más tiempo que antes para dedicárselo a la familia, por eso me resisto a entrar en el mundo de los podcasts, pues con lo que hago, que no es poco, es suficiente. Me refiero a estar en las fiestas de Nochevieja que el Ajuntament organiza en Cort. Y digo en fiestas, porque en ellas estoy pinchando sea cual fuere el color de los políticos que gobiernen Cort. ¿Y sabes por qué? Pues porque me llevo bien con todos. Este año me llamó el PP y en los anteriores PSOE, Podemos y MES. Y es que, musicalmente, no tengo tendencia política. Trabajo para toda la gente con el fin de que disfruten del momento. Luego, aparte de la Nochevieja, me llaman para que amenice con la música bodas, bautizos, incluso comuniones… Y ahora mismo estamos preparando con responsables del Club Náutico de Sa Rápita, la fiesta del 20 aniversario, a celebrar el próximo 13 de abril. Y cuando llegue el verano, tengo previsto pinchar en algunas de las verbenas que se celebran en la isla, además de otros eventos.

-¿Pinchas reguetón, salsa, bachata, …?

-Sí, claro, como también sigo pinchando dance, electrónica, música-disco. El DJ ha de saber estar en todos los palos de la música, saber lo que más gusta en ese momento y pincharlo.

-¿Hay intrusismos en el mundo del DJ?

-¿Qué si lo hay…? ¡No te lo puedes ni imaginar! Hay mucho intrusismo, demasiado. Hoy cualquier puede ser DJ. Sí, porque te compras una controladora, y como lo demás viene todo hecho, está más que programado, el que pincha no tiene ningún problema. En cambio, antes te lo tenías que montar tu solito, me refiero a seleccionar y meter la música, y en la época de los vinilos era más complicado todavía, y encima tenías que ir con la maleta de los discos de arriba abajo… ¿Qué si hay intrusismo dices…? ¡Si yo hablara perdería muchos amigos. Así que me callo!

-Para terminar, háblame de la nueva generación de DJs.

-Pues sí, hay una nueva generación de DJs., tanto chicas como chicos, muy buena en su estilo. Ahora bien, desde mi punto de vista, pienso que un DJ de 18, 20 o 25 años no puede ser el DJ de una fiesta tipo Flower Power, con música de 30, 40 y 50 años atrás, puesto que en esos años aun no habían nacido.