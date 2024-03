¿Es la productividad la gran asignatura pendiente de la economía balear?

El proyecto de la reducción de la jornada laboral y las subidas de salarios han avivado el debate sobre la productividad y en cómo mejorar la riqueza generada por cada empresa y trabajador tanto enBalears como en el conjunto de España.

El gobierno presentó hace unas semanas el borrador del real decreto con el que se constituirá el Consejo de la Productividad, una institución existente en la mayoría de países del euro para analizar la evolución de la productividad y de la competitividad que, en palabras del nuevo ministro de Economía, Carlos Cuerpo, son una de sus prioridades en esta legislatura.

La última actualización del ranking de competitividad global que elabora la Fundación Impulsa y que integran 234 regiones de la Unión Europea sitúa a Balears en la posición 153, es decir, en la zona media baja de la tabla, pese a haber escalado 13 posiciones respecto a la última actualización realizada hace tres años. Aunque el análisis económico dominante señala un estancamiento de la productividad, el debate aumenta de intensidad si se comparan las distintas formas de medirla.

Para saber si la economía balear tiene o no un problema de productividad hemos hablado con los economistas Antoni Riera, director técnico de la Fundación Impulsa, y Ferran Navinés, conseller del Consell Económic i Social (CES) en representación del Govern balear y director de la Memoria de CES sobre Economía, Trabajo y Sociedad de las Islas Baleares desde el año 2001 hasta esta misma semana. Les hemos hecho cinco preguntas:

1. ¿Qué se entiende por productividad en economía?

2. ¿Cómo se mide la productividad?

3. ¿Tenemos un problema de productividad en Baleares?

4. ¿Reducir la jornada laboral afecta a la productividad?

5. ¿Qué medidas ayudan a mejorar la productividad?

Antoni Riera (Fundació Impulsa Baleares): «Es el principal problema de la economía balear actualmente»

1. La productividad es una medida del grado de eficiencia con el que opera una empresa o una economía. En otras palabras es una media de la capacidad que tiene una empresa o economía de generar valor más allá de la simple acumulación de factores de producción (recursos naturales, mano de obra, infraestructuras y equipamientos...). Una mayor productividad se traduce en un mejor aprovechamiento de los recursos, lo que se refleja en resultados económicos más favorables. Desde un punto de vista estratégico, es clave para sostener la progresión tanto de la rentabilidad empresarial como del crecimiento de una economía.

2. Se mide como el valor añadido generado por cada unidad de factor productivo utilizado en el proceso de producción, como son el capital o el trabajo. Una de las medidas más usuales es la denominada ‘productividad laboral’ o ‘productividad aparente del trabajo’, que aproxima la productividad de una empresa o región a través del valor añadido generado trimestral o anualmente por cada trabajador u hora efectivamente trabajada.

3. Sí. Es más, diría que este es el principal problema de Balears en estos momentos. La productividad tiene un rol pasivo en el trazado de la senda de crecimiento del archipiélago. A veces pienso que es como si Balears jugara una partida de cartas sin el ‘as’. Balears sigue creciendo, pero lo hace sujeto a un patrón de acumulación/desacumulación de factores productivos (empleo, maquinaria, infraestructuras, etc.) en función de los vaivenes de la actividad y no de un patrón que garantice su óptimo aprovechamiento. Las rentas crecen porque el empleo aumenta. Pero no porque aumente nuestra capacidad de generar valor. El resultado de esta forma de operar es que la renta media tiende a erosionarse y los diferenciales negativos respecto la media europea a ampliarse. Esto y nada más explica que nos estemos empobreciendo y que estemos perdiendo posiciones en el ranking europeo de renta per cápita.

4. No, en absoluto. No tiene relación alguna, puesto que la productividad no va de producir más, sino de producir mejor, es decir, de añadir más valor.

5. La productividad se mejora activando palancas que son clave para maximizar la capacidad que tiene una empresa o región para generar más valor, como son, por ejemplo, la preparación tecnológica, la educación superior, la innovación en productos y servicios, la sofisticación de los procesos empresariales y, por supuesto, la sostenibilidad. Se necesita activar estas palancas de manera cruzada y simultanea sobre los distintos sectores económicos.

Ferran Navinés, Ex conseller del Consell Econòmic i Social: «Lideramos la eficiencia del trabajo turístico y hotelero en España»

1. La productividad es la medida más importante para determinar la eficiencia técnica de una economía.

2. Se calcula como la producción realizada en euros por unidad de tiempo (un año, una hora) a la que llamamos Valor o Producto Añadido Bruto (VAB o PIB), a partir de la utilización de los distintos factores productivos trabajo, capital físico, y el resto de intangibles difíciles de cuantificar (tecnología, capital social, etc..) que se llama Productividad Total de los Factores Productivos (PTF). Según el último informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Baleares tiene la segunda productividad del trabajo y la quinta productividad de capital más altas de España.La más baja es la Productividad Total de los Factores (PTF), junto con Canarias, por su especialización turística. Para Baleares, la variable que determina con mayor porcentaje el crecimiento real del VAB es la productividad del trabajo, la cual se mide como la relación entre el VAB (en euros) dividido por el total de ocupados o de asalariados, bien sea por año o por hora trabajada

3. La Memoria del CES 2020, que presenta el análisis de los datos de la distribución de la renta por comunidades autónomas para el período 2009-2019, indica que la productividad horaria de Baleares en ese período fue la más alta de las 17 comunidades. Otros estudios de referencia demuestran que nuestra productividad en turismo y actividad hotelera es líder en España. La encuesta de servicios de las Islas Baleares 2002-2005, publicadas por el CES, IBESTAT y el INE, señala que la productividad del trabajo de las actividades turísticas en Balears es un 54,9% superior a sus homónimas empresas españolas. Y la de empresas hoteleras, un 16,2% superior. Un estudio de Miquel Quetglas publicado en la Memoria del CES 2021 sobre el período 2016-2019, destaca la mayor productividad del trabajo de Baleares respecto al resto de España. La productividad media de la productividad del trabajo se sitúa de media un 32,3% por encima de sus empresas homónimas españolas, mientras la hostelería se sitúa de media un 25,6% por encima. Entiendo que con estos datos, la respuesta a la pregunta planteada es obvia.

4. Si se mide por hora trabajada, el determinante más importante de su crecimiento es la incorporación de nueva tecnología. Todos los estudios sobre innovación de la IA proyectan crecimientos en futuro de la productividad del trabajo por hora trabajada, independientemente de cuál sea la jornada laboral. Recordar sólo que la jornada laboral de inicios del pasado siglo se situaba en las 72 horas semanales.

5. Implícitamente lo he respondido en la pregunta anterior.