Los mallorquines que quieran pasar la Semana Santa en Andalucía o el norte de España lo tendrán muy complicado, por no decir casi imposible, a no ser que hayan sido previsores y hayan comprado con antelación sus vuelos. Así lo pone de manifiesto el presidente de la Asociación de Viajes de Baleares Aviba, Pedro Fiol. «Quedan muy pocas plazas para volar desde Palma a los aeropuertos andaluces o de ciudades del norte, tales como Zaragoza, Bilbao, Oviedo o Santiago de Compostela», advierte. Además, destaca que los precios de las pocas plazas que quedan se han disparado; con el descuento de residente los billetes que quedan oscilan entre los 130-160 euros ida y vuelta. Fiol recuerda la importancia de adquirir los viajes con antelación, aunque reconoce que no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo.

En este punto, argumenta que las zonas citadas con anterioridad son muy demandadas por los mallorquines, ya que al atractivo turístico que tienen hay que añadir que muchos residentes en la Isla proceden de Andalucía y quieren aprovechar los días festivos para visitar a sus familiares y amigos. Aunque ya no tiene tanta fuerza como antes, algunas personas siguen desplazándose en barco a la Península, ya que así también pueden llevar el coche. Más viajes que nunca El presidente de la Asociación de Viajes de Baleares Aviba destaca que los mallorquines viajarán más que nunca esta Semana Santa. En concreto, señala que las ventas se han incrementado un 5 %, respecto a 2023, que ya fue «muy bueno»; y resalta que se han superado las registradas antes de la pandemia de la COVID-19. «Tenemos mucha demanda, la gente está muy optimista porque se prevé que la temporada turística sea muy buena», declara. Los destinos más demandados son las principales ciudades europeas, cruceros con salida desde Palma o viajes a la nieve.