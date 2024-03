El exceso de eventos y la inflación amenazan el auge del turismo de negocios

«Hiperactivo». Así definió Eric Mottard, fundador y CEO del Grupo Eventoplus, la situación actual del turismo de negocios también conocido como MICE, tanto en Balears como en el ámbito estatal, ya que «nunca ha estado tan 'on fire' como ahora, aunque éste es el motivo por el que tampoco se planifica».

Mottard presentó este viernes un estudio de mercado realizado por la empresa que lidera durante la séptima edición de Mallorca Loves MICE, el encuentro de profesionales del sector del turismo de congresos y eventos. El documento recoge que 2023 fue un año de récord para la mayoría de las empresas del sector: «Los presupuestos, según los clientes, subieron un 8 % comparado con 2022», señaló Mottard, «aunque la inflación que según los organizadores se soportó el año pasado fue del 11%».

Pese a que la previsión para este año es crecer otro 5 %, las cuentas no salen, según el CEO de Eventoplus, que señala «la inflación, el exceso de eventos y las dificultades para encontrar profesionales con talento» como los tres retos a los que se enfrenta ahora el sector.

Mottard alerta: «Estamos en un buen momento pero no durará siempre». La inflación y el hecho de que Alemania e Inglaterra hayan entrado en recesión no proporcionan buenos augurios para el CEO de Eventoplus, que recomienda «no decir que sí a todo y ser más selectivo con los proyectos». El sector está contento pero frustrado «porque con tanta demanda no trabaja bien», según destaca el 60 % de los encuestados para el estudio. «No hay tiempo para estrategias. No se miden los resultados», añadióMottard.

Según el estudio, el 53 % de las marcas quiere ser más selectivo y el 59 % de las agencias quiere priorizar, según Eventoplus que, no obstante, tiene claro que los eventos y los congresos son cada vez más necesarios para las administraciones y gobiernos.

Premios OPC Baleares

Durante el evento se celebró la primera edición de los premios OPC Baleares, la delegación en las Islas de la Organización de Profesionales de Congresos (OPC) de España, de reciente creación. Su objetivo es reconocer, impulsar y dar visibilidad a quienes están desarrollando una labor destacada a favor del turismo de congresos, eventos y negocios de Balears y ha nacido con tres categorías diferentes. La presidenta del jurado, la consellera de Promoción Económica del Consell de Mallorca, Pilar Amate, entregó el premio al mejor evento, «por su impacto y relevancia» a Ibiza MICE Summit.

El conseller insular de Turismo, Marcial Rodríguez, entregó el reconocimiento a la mejor empresa Mice a Incentivos Ibiza DMC, «por su actividad y trayectoria».

Y la directora de Pidelaluna Events y delegada de OPC Baleares, Alessia Comis, hizo entrega al premio profesional MICE, «por sus eventos y el desarrollo a su actividad», a Priscila Ciscar García.

La séptima edición de Mallorca Loves MICE se celebró en el Centro de Convenciones de Hipotels en Playa de Palma y contó con la presencia del conseller insular de Turisme del Consell de Mallorca, Marcial Rodríguez, que destacó la importancia del sector, y de la coordinadora de Turismo del Ajuntament de Palma, Victoria Mulet, que puso en valor su caracter desestacionalizador.

La directora y CEO de Pidelaluna Events, Alessia Comis, organizadora del encuentro, presentó la iniciativa MICE Partners que pretende unir destinos involucrados en este segmento con organizadores de eventos. «Queremos ser un club de líderes innovadores impulsando el desarrollo sostenible y creando valor», dijo.