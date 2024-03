La Conselleria de Educación y Universidades ha abierto el plazo para la solicitud de ayudas de desplazamiento destinadas a los estudiantes empadronados en Mallorca que cursan estudios universitarios en la Unión Europea durante el año académico 2023-2024.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, esta convocatoria es de 2,26 millones de euros, un millón de euros más que la anterior, y responde a la voluntad de continuar mejorando las ayudas destinadas a los estudiantes que deben desplazarse fuera de su isla de residencia para su formación universitaria.

Los beneficiarios serán los estudiantes residentes en Mallorca que cumplan con los requisitos académicos y que deban desplazarse fuera de la isla para cursar estudios universitarios oficiales. Se incluyen los casos en los que los estudios necesarios no puedan realizarse en Mallorca, ya sea porque no estén disponibles o porque no se haya obtenido plaza.

La cantidad máxima de la ayuda por estudiante es de 1.600 euros. Además, se tendrá en cuenta el rendimiento académico del año anterior para la evaluación de las solicitudes.

Para los residentes en Menorca, Ibiza y Formentera, la Conselleria firma convenios con los Consells Insulars, que son los encargados de gestionar las ayudas.

Los requisitos generales para optar a estas ayudas incluyen la nacionalidad española o de la UE, el domicilio familiar en Mallorca, así como cursar un mínimo de 42 créditos de una única titulación universitaria oficial durante el año académico correspondiente.

El plazo para presentar las solicitudes electrónicamente se abre el 4 de marzo y estará abierto hasta el 10 de julio.