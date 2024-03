'El Centenni', el diario que viaja al futuro: Esto ocurrirá en 2124 en Mallorca

«¡Noticia bomba!». Ya no muere nadie de cáncer porque han encontrado un medicamento definitivo; Mallorca dice adiós al turismo masivo; se ha cerrado la última prisión en activo de España y el tir de fona ya es un deporte olímpico. Bienvenidos a 2124.

El mundo va a cambiar. Parece ser que habrá medicamentos contra el Alzheimer y el IB-Salut anunciará la gratuidad de todos los servicios sanitarios. Esta información es la que aparece en el primer número de El Centenni, un diario con información que no es real. No se crean ninguno de sus titulares, o créanselos porque solo aparecen buenas noticias.

El Centenni es el resultado de un proyecto enmarcado en el programa de Es Baluard Museu GranGent/GentGran y que fue encargado al artista visual Sergio Monje. A partir de las redacciones de un grupo de personas mayores procedentes de las residencias Domus VI, Reina Sofia y la Llar Anvinguda Argentina, nace un rotativo que informa sobre lo que sucederá en el futuro. Ultima Hora ha colaborado con la impresión.

«Se me ocurrió esta idea para retar a los participantes mayores a que pensaran cómo desearíamos que fuese el mundo a cien años vista», explica el artista Sergio Monje. Durante la gestación del proyecto, que comenzó en noviembre y ha finalizado este mes, se dio cuenta al principio que les costaba imaginar: «Cuando construíamos las noticias, era difícil que imaginaran porque no le daban valor a su deseo; se decían frases como «es que esto no ocurrirá». Pero más tarde ya consiguieron proponer noticias que desearían leer», destaca Monje. Lo más relevante de este diario es que solo se publicará una vez cada siglo.

Este artista, nacido en Palma en 1994, es además investigador y entre sus ejes temáticos destaca el trabajo, la presentación, la tecnología, el deseo y, en los últimos años, el turismo. Se graduó en Bellas Artes por la Universitat de Barcelona y continuó sus estudios en Literatura, Arte y Pensamiento. Sobre la temática, el museo le encargó un trabajo que siguiera la línea de la última exposición Romeos, luchadorxs e insecto», de la artista Dora García, en el que abordaba un proyecto con personas mayores. A día de hoy, Monje es profesor de pintura para gente mayor.

«Divertido y creativo»

Estrella Rabuñal y María Inmaculada Pérez son dos de los ‘periodistas’ que han firmado El Centenni. «Ha sido una experiencia muy divertida y creativa», reconocieron ayer durante la presentación del primer número.

Ambas también participaron en la performance que prepararon para presentar el trabajo artístico. Salieron a la calle, en grupos, para entregar a los ciudadanos el diario totalmente gratuito. La gente recibió con sorpresa los ejemplares.

«Hemos escrito cosas agradables que queremos que sucedan en cien años. Pueden parecer utópicas», bromeaba María Inmaculada. Esta mujer, ya jubilada, escribió una noticia relacionada con el nacimiento del primer bebé extrauterino. En cuanto a Estrella, destacó en su página que la Universitat de les Illes Balears (UIB) había investigado una vacuna contra el Alzheimer. «Seguro que en 2124 las cosas serán más positivas que ahora, a no ser que hayamos desaparecido antes como especie», apuntaron ambas.

Envejecimiento activo

Eva Cifre, jefa de servicio de Educación de Es Baluard, destacó la importancia de talleres como estos que hacen que los mayores se hagan preguntas que «favorecen al envejecimiento activo». En relación a otras iniciativas, recordó «que este proyecto no mira hacia el pasado y los recuerdos, sino hacia el futuro». Hace 12 años que el programa da respuesta a la tercera edad.