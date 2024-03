Córdoba: «Perdonad, pero yo y mi familia nos estamos muriendo de hambre»

Tras la negativa de Alcaraz de proporcionar un sobresueldo a Córdoba, el presidente del Consell de Formentera pasó al ataque y desafió a Prohens con un mensaje enviado a los medios de comunicación en el que amenazó con dejar de apoyar al Govern. Una nota enviada el 27 de noviembre de manera unilateral, sin consultarlo con nadie del equipo de gobierno. Días después, el 1 de diciembre, los ocho consellers de Sa Unió y el propio Córdoba se reunieron en la sede del Consell de Formentera para pedirle explicaciones por su órdago al Ejecutivo de Prohens y reclamarle que dimitiera «para buscarte una salida digna». Una reunión que duró alrededor de nueve horas y en la que Córdoba admitió a sus todavía compañeros de coalición que había reclamado un sobresueldo a Marga Prohens por sus problemas económicos.

Así se desprende de otra grabación que también obra en poder de Periódico de Ibiza y Formentera y en la que se demuestra la desesperación del presidente del Consell de Formentera por solventar sus problemas económicos.

En un momento de la reunión, Córdoba confiesa a los consellers de Sa Unió que «si supiera cómo encontrar 3.000 euros ya los tendría». Una discusión en la que se nota la mala relación que Córdoba tiene con Alcaraz, a quien acusa de haber revelado sus problemas económicos al Govern. «¿De dónde los sacarás?», le pregunta Alcaraz. «Ya me apañaré, no te preocupes. ¿Qué me pedirás después: adónde voy a cagar? José, métete en tus problemas», le recrimina Córdoba a Alcaraz ante su insistencia.

Córdoba se escuda ante sus compañeros en que está pidiendo «una cosa que creo que me corresponde para mi familia. Y lo estoy pidiendo de manera legal. Si fuera ilegal yo no dejo un audio en el esto (el móvil) de Marga (Prohens). No soy burro».

Los consellers le expresan su preocupación por si sale a la luz que su verdadera motivación para lanzar el ultimátum al Govern de Prohens era reclamar un sobresueldo y no las supuestas reivindicaciones de la isla Formentera. Y le recriminan que haya pedido «dinero público» para su beneficio. «¿Dinero público? –se pregunta Córdoba–. Yo a ti (Alcaraz) te pedí dinero de Sa Unió o del Partido Popular. Estoy pidiendo dinero de los partidos, no del Govern». «No, pediste dinero del Govern. De los fondos reservados del Govern», le recuerda Alcaraz. «Yo dije que era una opción y que esto se utilizaba», se contradice Córdoba a continuación.

Las explicaciones de Córdoba no convencen a sus ahora excompañeros, quienes le reiteran su «falta de ética» a la hora de ir a reclamar un sobresueldo mientras decía a la opinión pública que iba a defender los intereses de Formentera. Sin embargo, Córdoba se defiende asegurando que el encuentro con la presidenta Prohens «no es una reunión institucional. Es una reunión en la sede del PP, una reunión privada entre la presidenta y yo. No es nada malo ni ilegal. ¿Es agradable? No. ¿He utilizado mi posición como presidente? No. Perdonad que defienda los intereses de mi familia, porque yo y mi familia nos estamos muriendo de hambre».

Alcaraz le insiste que con su actuación «estás totalmente vendido, Llorenç. Te estamos ofreciendo una salida digna». «¿Pero vendido por qué? ¿Por haber defendido mis intereses?», le pregunta Córdoba. «No, porque has pedido dinero», contesta Alcaraz.