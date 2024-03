El Govern advierte que después de la indemnización por Muleta II, en Sóller, que le obliga a pagar 96 millones de euros al promotor Matthias Kühn, vendrán otras por demandas que todavía están en los tribunales. Según el portavoz del ejecutivo y vicepresidente, Antoni Costa, «esta no será la última» y ha señalado la «responsabilidad» de los gobiernos de izquierda hasta llegar a «este mazazo sin precedentes». No ha dado datos concretos pero sí se ha referido a que una de las urbanizaciones paralizadas, y objeto de litigio, es la de Punta Pedrera, en Eivissa, y que podría alcanzar una cantidad similar a la de Muleta.

El portavoz del Ejecutivo, que ha recordado que, desde 2017, ya ha habido que pagar 400 millones, ha señalado que como la sentencia del Supremo ya no es recurrible, sólo queda endeudarse y que eso, tal como se indicó ya el jueves, obligará a solicitar un crédito extraordinario. Hará falta aprobar una ley. «Con los Presupuestos de este año no hay margen y no vamos a recortar nada», ha indicado, incluyendo en este «nada» la partida para, a exigencia de Vox, poner en marcha el plan de elección de lengua en la escuela y que supone 60 millones por curso.

Costa ha aprovechado su comparecencia habitual de los viernes tras la reunión del Consell para recordar que la indemnización podría haberse evitado si no se hubiera frustrado al que llegó un Govern anterior del PP, el presidía Bauzá (aunque no ha citado el nombre) después de modificar un acuerdo de la etapa del Pacte que desclasificaba los terrenos. «No fue así y ahora tenemos que pagar, pagamos por chalés que no se han construido», ha indicado el portavoz para quien fue un error no permitir una urbanización que «ya estaba iniciada».

El portavoz del Govern ha criticado al PSIB después de que la diputada socialista, Mercedes Garrido, criticara el día anterior al que fuera vicepresidente del Govern del PP en aquella época, el actual asesor de la Conselleria de Vivienda Antonio Gómez.

La sentencia de Muleta es una excepción a otras en las que se reclaman indemnizaciones, y también lo es la cantidad.