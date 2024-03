«¡Qué nos deje trabajar, es un despropósito!». Esta es la valoración que realiza el presidente de Mallorca CAEB Restauración, Alfonso Robledo, sobre las declaraciones que ha realizado la vicepresidenta y segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En concreto, considera «una locura» que los restaurantes estén abiertos a la una de la madrugada, ya que en el resto de Europa cierran antes.

Robledo asegura que adelantar el cierre de los bares y restaurantes no es viable, ya que ello implicaría que los trabajadores del resto de sectores también tendrían que finalizar antes. «Los trabajadores del comercio, de las peluquerías, de pequeñas empresas, ... quieren ir a cenar o a tomar una copa cuando terminan su jornada laboral, si nosotros tenemos que cerrar antes ¿dónde van a hacerlo?», pregunta. En este sentido, señala que los profesionales de la restauración son los primeros interesados en irse a sus casas cuanto antes. Sin embargo, reitera que no es posible ya que tienen que prestar un servicio a otros trabajadores y no pueden hacerlo hasta que finalice su jornada laboral.

Además, argumenta que España es un país turístico y defiende que cerrar antes los bares y restaurantes sería contraproducente para uno de los principales motores de la economía española; el primero, en el caso concreto de Baleares. «España es un país turístico, somos la alegría del mundo; si cerramos antes nuestros bares y restaurantes nadie querrá venir», advierte.

El presidente de Mallorca CAEB Restauración destaca que las competencias sobre el horario de cierre de los establecimientos de restauración son municipales y, por tanto, cada ayuntamiento establece los que considera pertinentes. A su modo de ver, se trata de una intromisión que la ministra pretenda regularlas. También niega rotundamente que la vicepresidenta segunda se haya reunido con la patronal de Restauración de España. «Yo formo parte y es totalmente falso que se haya reunido con nosotros», declara.

«Quiere que se deje de hablar del caso mascarillas»

Robledo sostiene que Díaz ha lanzado esta propuesta de adelantar el cierre de bares y restaurantes porque «quiere que se deje de hablar del caso mascarillas», en el que se investiga una presunta trama de corrupción por el cobros de comisiones ilegales en contratos de compra de mascarillas durante la pandemia de la COVID-19. De hecho, la Fiscalía Europea ha abierto una investigación formal sobre la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión en Baleares. Sin embargo, la presidenta del Congreso y expresidenta del Govern, Francina Armengol, asegura que la adquisición se hizo con criterios técnicos.

El represente de los restauradores en las Islas arremete contra Díaz y el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que entiende que desde la crisis sanitaria han sido «víctimas de numerosos agravios por parte de las administraciones de izquierdas». En este punto, pone como ejemplo «los cierres o limitaciones de aforo que se aplicaron en comunidades como Baleares, mientras que en Madrid los bares y restaurantes seguían abiertos».