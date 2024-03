«¿Quién contactó con el Govern de Armengol para exigir que se comprasen estas mascarillas concretas a esta empresa concreta?. Esta es la pregunta que ha lanzado este martes, 5 de marzo, desde la ITB de Berlín la actual presidenta del Govern, Marga Prohens. En este sentido, ha señalado que los medios de comunicación han formulado hasta en tres ocasiones esta pregunta a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que ha comparec.

A su modo de ver, la expresidenta del Govern ha incurrido en contradicciones. Prohens también ha cuestionado por qué el Ejecutivo liderado por el PSIB-PSOE «tardó más de tres años en reclamar» y ha afeado que «no vale descargar la responsabilidad sobre los funcionarios y decir que están haciendo teletrabajo. Me parece una falta de respeto hacia los trabajadores públicos, que yo tengo el derecho de defender».

Las explicaciones de Armengol no son suficientes y ha vuelto a mentir, una vez más y desde el @Congreso_Es. Nos hemos personado como acusación particular y llevaremos el caso por la vía penal para esclarecer la presunta trama corrupta del #PSOE. La situación es insostenible. pic.twitter.com/RsalDApHh5 — Marga Prohens (@MargaProhens) March 5, 2024

Prohens también ha recriminado a Armengol que« no haya contestado por qué está investigando la Fiscalía Anticorrpción europea, que estas mascarillas eran fake. No ha respondido a ninguna de las preguntas». A su modo de ver, un político tiene que tener palabra y credibilidad». También ha insistido en que en el traspaso de poderes no se le comunicó nada sobre este asunto y ha resaltado que quien firma el expediente es el actual director de Salut el día 24 de agosto. «Por tanto, estamos en tiempo, estamos en forma y se hicieron todos los pasos que se tenían que hacer. Pero es que ahora el escenario ha cambiado. Ya no estamos en un escenario administrativo, sino penal».

En este punto, ha argumentado que «ahora conocemos que estos contratos pueden formar parte de una presunta trama de corrupción de todo el partido socialista a nivel nacional. Por tanto, iremos a la vía penal reclamando, no los 2 millones de euros, sino los 3,7 y la prueba de que hay que reclamarlos es que todas las mascarillas siguen en un almacén». Para concluir, ha manifestado que «la situación de Armengol es más insostenible que ayer».

La presidenta del Govern también ha acusado a los socialistas de defender a la empresa Soluciones de Gestión, ya que también están interesados en que el expediente haya caducado.