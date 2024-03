La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha comparecido este martes, 5 de marzo, para dar explicaciones sobre la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión en Baleares en los momentos más duros de la pandemia. Estos son los mejores titulares que ha dejado durante su intervención.

«Una de las cuestiones que más me han motivado para entrar en política es la lucha contra la corrupción porque vengo de una tierra, que desgraciadamente, la ha padecido mucho». La socialista ha añadido que «esa lucha contra la corrupción, que es algo que me repugna y que detecto absolutamente, es una de las cosas que más me han motivado a trabajar para los ciudadanos». En este punto, ha señalado que no todos los políticos son iguales.

«No dejaré que mancillen mi nombre, ni el de mi Govern, ni que lo mezclen con la corrupción». La expresidenta del Govern balear ha defendido su gestión y ha asegurado que siempre estuvo basada en criterios técnico. En este punto, ha recordado los momentos más duros de la pandemia.

«El PP ha roto todas las líneas rojas». Armengol ha insistido en que en política no todo vale y ha insinuado que el PP sale en el sumario del caso, por lo que le ha pedido explicaciones.

«Baleares compró y lo hizo legalmente». La socialista ha explicado que «lo que hicimos fue intentar comprar donde se vendía, y en aquel momento era en China, y todos competían contra todos para poder comprar material sanitario». Además, ha resaltado que «Baleares fue una de las comunidades con menos mortalidad por la COVID».

«Yo no estoy investigada, ni nadie de mi Gobierno. Mi Gobierno podría ser víctima, jamás ni cómplice ni colaborador». La expresidenta del Govern ha insistido en defender su gestión y la de todo su equipo.

«Ni a mí, ni a mi Gobierno nadie nos coaccionó, ni nadie nos dio una orden, y nadie es nadie». Durante su intervención le han preguntado en tres ocasiones por quién se puso en contacto con el Govern para la compra de mascarillas. Ella ha respondido que «a todos los miembros del Govern les llegaban nombres de empresas de diferentes sitios y todos se enviaban al Servicio de Salud, que «técnicamente se ponía en contacto con las empresas».

«La administración no es tan rápida como quisiera y estábamos en un momento de pandemia». Así ha justificado la actual presidenta del Congreso que no se reclamase el dinero de las mascarillas hasta tres años después. No obstante, ha señalado que estando dentro del plazo es tan válido el primer día como el último.