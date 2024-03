«No dejaré que mancillen mi nombre, ni el de mi Govern, ni que lo mezclen con la corrupción». Así lo ha asegurado la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que ha comparecido este martes para dar explicaciones sobre la compra de mascarillas a Soluciones de Gestión en las Islas. La también expresidenta de Baleares ha defendido la compra del citado material sanitario cuando presidía Baleares en lo más duro de la pandemia y ha negado presiones de la trama del caso Koldo.

A su modo de ver, el PP, que ha formalizado su petición de dimisión en la Cámara baja, «ha roto todas las líneas rojas». Armengol ha recordado todo lo sucedido en la pandemia de la COVID-19 y ha destacado la falta de material de protección. «Ante esta situación lo que hicimos fue intentar comprar donde se vendía, y en aquel momento era en China, y todos competían contra todos para poder comprar material sanitario. En Baleares, aunque somos islas y tenemos más dificultades para comprar de todo, en tres meses adquirimos 40 millones de material sanitario y Baleares fue una de las comunidades con menos mortalidad por la COVID. La política no es embarrarlo todo, es trabajar conjuntamente por el interés general y decir la verdad». «Baleares compró y lo hizo legalmente». «Yo no estoy investigada, ni nadie de mi Gobierno. Mi Gobierno podría ser víctima, jamás ni cómplice ni colaborador», ha insistido.

Preguntada por si alguien de su confianza tuvo algún contacto con la trama de Koldo, ha respondido que a todos los miembros del Govern les llegaban nombres de empresas de diferentes sitios y todos se enviaban al Servicio de Salud, que «técnicamente se ponía en contacto con las empresas». En este punto, ha insistido en que decidía el Servicio de Salud. «Ni a mí, ni a mi Gobierno nadie nos coaccionó, ni nadie nos dio una orden, y nadie es nadie. Yo he gobernado cuatro años en el Consell y ocho en la Comunidad Autónoma y jamás he dado una instrucción a nadie de mi Gobierno para que contraten a una empresa, porque yo no soy de esas».

La socialista ha insistido en que las contrataciones se decidían con criterios técnicos. «Alguien puede pensar que estamos en una trama cuando mandamos a analizar el material y reclamamos el dinero a la empresa. Eso es lo que hay, y por eso, me indigna tanto que se intente mancillar el nombre de mi Gobierno» y ha señalado que si alguien el cualquier administración lo ha hecho que «le caiga todo el peso de la Ley».

La socialista ha recriminado que Marga Prohens no quiso reunirse con ella para hacer un traspaso de poderes. Además, ha asegurado que ella no estaba al tanto de los expedientes de contratación. También ha detallado el proceso de reclamación a la empresa Soluciones de Gestión. «En marzo, antes de las elecciones autonómicas, se hace la reclamación a la empresa. La administración no es tan rápida como quisiera y estábamos en un momento de pandemia». La expresidenta del Govern ha recordado las dificultades de las Islas en la crisis sanitaria y ha puesto como ejemplo que de los 860 millones de ayudas que se dieron a los empresarios «ahora se están aclarando las reclamaciones. Lo digo por la lentitud de las administraciones».

«No son mascarillas 'fake'»

La presidenta del Congreso de los Diputados ha negado que las mascarillas sean fake y ha subrayado que su Govern inició el expediente de reclamación en julio de 2023. En este punto ha justificado que la reclamación es tan válida el primer día como el último, siempre que se inicie dentro del plazo establecido». Además, ha destacado que nadie de su Govern aparece en el sumario.

La socialista también ha hecho una defensa a ultranza del Congreso de los Diputados, institución a la que ha resaltado que defenderá por encima de todo. «Soy consciente de la enorme responsabilidad que tengo al haber asumido la presidencia del Congreso. Por eso, he intentado siempre preservar siempre su buen nombre y por eso intento mantener siempre un nivel adecuado para representar a la ciudadanía. Pero ha llegado un momento que dado que el principal partido de esta Cámara ha decidido saltarse todas las fronteras, tengo que salir aquí para explicar que en política no todo vale y no todos somos iguales. Yo entré en política para luchar contra la corrupción porque vengo de una tierra que la ha padecido mucho y eso es lo que me ha motivado más a trabajar».

Armengol ha comparecido ante los medios de comunicación antes de la celebración de la Mesa del Congreso para dar explicaciones sobre el caso mascarillas. El PP pide su dimisión «por ser «colaboradora necesaria» del caso Koldo en Baleares». Sin embargo, el PSOE respalda a Armengol y considera que la solicitud de los populares «no tiene ningún fundamento». Además, el portavoz parlamentario del PSIB-PSOE, Iago Negueruela afirma que la expresidenta no estaba al tanto del expediente