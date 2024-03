El aplauso del socialista Iago Negueruela al discurso del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne (de Vox), apenas duró unos segundos, o una décima de segundo; cesó en cuanto volvió la mirada a su izquierda y comprobó que las manos del portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, no se habían movido. No fue, el discurso, ni largo ni farragoso: Le Senne, en su primera conmemoración del Dia de les Illes, optó por apuntar a tres asuntos (pongamos que la familia, la lengua y el turismo) o uno si se quiere y sobre el que se construye el resto (la familia), entrecocidos con dos refranes. Si el día anterior, en sa Llonja, la presidenta del Govern, Marga Prohens (ayer también de blanco), se esforzó por definir «qué somos», el presidente de la Cámara optó por una suerte de «adónde vamos». Aunque, y pese a su referencia a que «no se puede congelar el tiempo», pareció que hablaba no desde el «dónde estamos» sino desde el «dónde venimos».

Estamos en la época de las redes y los podcats. Pues nada, agénciense un NO-DO cualquiera e imaginen que quien informa del discurso y las presencias de ayer (también las del jueves) es Matías Prats o Joaquín Ramos, dos de las veces de aquel noticiario que se pasaba en los cines detallando hechos y palabras de «su Excelencia el Generalísimo». Quienes hayan explorado ya aquellos noticiarios (de entre 1947 y 1977) sabrán, y ayer se recordó en el discurso, de la importancia de «una gastronomía que hace las delicias de propios y extraños», y de «un clima envidiable» y que es preciso proteger esas «modalidades lingüísticas» que son «una bendición». La familia, ay la familia. Y con qué satisfacción escuchaba el diputado Agustín Buades esa disertación. La familia «es la célula básica de las sociedad» que «hay que proteger y fomentar». Y es que, «está seriamente amenazada». Qué sí, que la inmigración podrá compensar esa «caída de la fecundidad», pero sólo «parcialmente» pues no resuelve «la desaparición de los lazos familiares». Quizá oyeran en algún NO-DO lo de los premios a la natalidad. Súmese lo de ayer a lo del día anterior, esos cánticos a la belleza y al qué somos (irónico Apesteguia en un tuit, resaltando el «som un canterano») y se entenderá quién, «en defensa de la libertad» (Le Senne alude mucho a la libertad, se define como «libertario»), maneja la barca de la autonomía que cumple 41 años. Pedro Sánchez y Francina Armengol (como la propia Prohens) expresaron sus felicitaciones por el Dia de les Illes a través de X. La presidenta del Congreso ni estaba ni se la esperaba. Ya se había comunicado antes aunque figurara su presencia en el guión de preparación del acto. Estuvieron tres presidentes de la cámara, de las diferentes instituciones (el obispo Taltavull, que en nada tendrá que ponerse con la Semana Santa) y los representantes institucionales de rigor. Y se sirvió un cóctel, aunque tanto Negueruela como Sebastià Sagreras (PP) estaban en ese momento con periodistas hablando de mascarillas.