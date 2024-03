1 ¿Cómo nace el proyecto? ¿Era consciente del impacto que tendría en el futuro?

Es Fornet nace del interés de poner en valor al máximo la cuina y la repostería histórica. Volver y redescubrir recetas olvidadas que nosotros considerábamos que eran de gran valor. Estaban totalmente conectadas con el paisaje y tienen un gran valor gastronómico. Nuestra gran sorpresa fue que al poco de nacer el proyecto muchos periodistas de prestigio se interesaron por este concepto. Ha sido una aportación importante por el hecho de entender la comida como cultura. No haberlo hecho hubiera sido dilapidar unos conocimientos, maneras de hacer y nombres maravillosos que tienen estos pasteles y que si no se hubieran perdido.

2 ¿Existe un negocio alrededor de la nostalgia?

No creo que sea un negocio de la nostalgia. Yo pienso que la gastronomía histórica tiene ha ser algo vivo. Para nosotros no es una cosa nostálgica, si no de poner en valor el conocimiento de nuestros antepasados. No solo de los pasteleros y pasteleras ya que han sido sobre todo ellas las grandes preservadoras del patrimonio gastronómico. Y las grandes marginadas y ocultadas. Poner en valor nuestro patrimonio culinario no es una cuestión de nostalgia, es una cuestión de justicia.

3 ¿Si Mallorca fuese como le gustaría su empresa existiría?

Si Mallorca fuese como a mí me gustaría existirían muchos Fornets de la Soca. Para mí es una pena que seamos exóticos, únicos. Pienso que así como hay cultura en la que lo propio tiene un gran valor aquí hay un gran trabajo que hacer para darle el valor que merece a nuestras cosas. Por ejemplo, es lamentable que en Palma no puedas ir a un restaurante de cocina tradicional de alta calidad. No hay una oferta popular en la que puedas comer por 30 o 40 euros o menos. Esto hará que muchísimos platos se pierdan. Por ejemplo, las sopes son un plato en vías de extinción. No existen establecimientos que ofrezcan este tipo de platos. A veces en Es Fornet preguntan por restaurantes y no sabemos qué decirles. Se me cae la cara de vergüenza.

4 ¿Es inevitable que proyectos así se ideologicen? ¿Qué le parece que sea así?

Nos tenemos que radicalizar. Sería muy fácil que Es Fornet fuese una cosa tibia. Comer es un acto político. Tenemos que crear nuevas opciones y hoy más que nunca hay que saber qué comemos, qué compramos y como hacemos las cosas. Para nosotros lo correcto es entender la gastronomía como un todo. Incluso tiene que ver con la lengua, con nuestra música, con nuestras tradiciones y los poemas de nuestros poetas. Es una manera de militar, evidentemente. No podríamos tratar la gastronomía desde otra óptica porque no nos gustan las actitudes equidistantes: o frío o caliente. Hay que coger el toro por los cuernos. Comer es una cosa muy seria.