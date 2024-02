Koldo García, el exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos, comunicó el pasado dos de diciembre a uno de los empresarios clave de la trama investigada, Juan Carlos Cueto, «que había quedado con Miguel Tellado y Alberto» para tratar, presuntamente, una reclamación del Govern balear a la empresa de la red.

Así consta en un auto fechado el pasado 7 de febrero, al que ha tenido acceso Efe este viernes, en el que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acordó prorrogar las intervenciones telefónicas a los investigados y que menciona una conversación que podría aludir al portavoz del PP en el Congreso. «El día 2 de diciembre de 2023 (Juan Carlos Cueto) consiguió contactar con KOLDO el cual le informó que le acababan de llamar y que había quedado con Miguel Tellado y Alberto al día siguiente», indica el auto.

En este sentido el portavoz del PP en el Congreso ha negado rotundamente este jueves que haya mantenido ninguna conversación o reunión con el asesor del exministro de Transportes Koldo García, implicado en el cobro de comisiones de mascarillas en el peor momento de la pandemia. Tellado se ha pronunciado así de contundente en los pasillos del Congreso, al ser preguntado por las informaciones periodísticas que apuntan en ese sentido.

«Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama», ha dicho antes de ironizar que con quien sí tiene relación es con miembros de la trama en el Congreso de los Diputados... «con (Francina) Armengol, en la Junta de Portavoces, en el pleno con Ábalos, con Santos Cerdán... Esa es toda mi relación con los miembros de la trama». Por contra, el dirigente popular ha dicho que quien así debe dar explicaciones es el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.