Baleares no declarará zonas tensionadas, por lo que el índice de precios mínimos y máximos para el alquiler que ha establecido el Ministerio de Vivienda no llegará a hacerse efectivo. La consellera d'Habitatge, Marta Vidal, argumenta que «el Govern no aplicará políticas intervencionistas en el mercado libre del alquiler». En su opinión, esto «podría empeorar la situación actual: disminuiría la oferta existente, como ha sucedido donde se ha aplicado, y aumentaría los precios».

Vidal explica que el Ejecutivo liderado por Marga Prohens está centrado en que «pueda aflorar la oferta en las viviendas existentes, así como aumentar la oferta de nuevas viviendas a un precio asequible». Además, recuerda que el Govern balear, al igual que otras CCAA, interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la ley estatal de vivienda al considerar que «la norma invade las competencias autonómicas».