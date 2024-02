Su experiencia vital y la cascada de sensaciones vividas viendo nacer y crecer a sus tres hijos -Júlia, Guillem y Pau- llevaron a Mónica Pablos (Madrid, 1981) a ponerse manos a la obra y compartirlas con otras madres, padres, familias «y esas personas que todavía no se han planteado nada». El nacimiento de su tercer hijo, en 2021, fue el detonante que activó esas ganas y generosidad, plasmada en las 133 páginas de Carta al hijo (Editorial Círculo Rojo), su primer libro, «un proyecto ilusionante, autopublicado, y que dio continuidad a lo que empezó allá por 2018 o 2019 en una cuenta de Instagram, donde trasladaba los aprendizajes con mis hijos, con la idea de ayudar a otros padres y madres... pero no imaginaba llegar a este punto», asegura la pedagoga, residente en Mallorca desde los tres años y especializada en formación de adultos y organizaciones, además de Máster en Educación y Nuevas Tecnologías y 'coach' integral.

«Con el nacimiento de Pau -el pequeño- hice el 'click', y todo empieza con el parto, sus primeras horas... lo logré conectar con mis otros dos hijos y así conseguimos dar forma a un cuento en formato de carta en el que intento volcar sobre el papel todo lo que ha llevado consigo, en mi caso, la maternidad», explica la autora, que señala el papel protagonista de las madres a la hora de dirigir este trabajo a un perfil en concreto, «porque lo que relato, creo que conecta más con ese sentimiento de amor incondicional».

Eso sí, apunta que hay padres que han leído 'Carta al hijo' «e incluso gente que no tiene hijos y que han llegado a comprender estas vivencias y empatizan a través de ellas». Define su libro como una «carta de pretensiones, pues hablo incluso de la adolescencia, y eso que todavía no ha llegado, pidiendo que no se desconecte de los padres, porque deben seguir pensando que somos esa figura y estamos siempre junto y con ellos».

«Cuando son bebés, el amor incondicional va de serie, pero cuando crecen, ese hilo se deshace y hay que esforzarse para no perderlo», señala como premisa para perpetuar esa relación inicial con el paso de los años y a medida que avanza la crianza de los hijos, que para Mónica Pablos han sido «mi mayor aprendizaje».

'Carta al hijo' ha tenido recorrido a nivel nacional y tiene la idea de presentarlo en Mallorca. Se puede adquirir bajo demanda a través de la Editorial Círculo Rojo, Agapea, Casal del Libro, Amazon, Fnac o El Corte Inglés, además de a través de su página web (https://monicapablos.com/). Con él, pone el foco principal «en esas personas que no se han planteado nada y que puede que este libro les haga cambiar el 'chip' o de idea».

Defiende Mónica Pablos «una crianza respetuosa, una familia democrática», aplicando un modelo opuesto al autoritario, «y funciona», asegura, «además de darles beneficios de cara al futuro. Mis hijos tienen límites, pero nunca les he castigado. Creo que el castigo no funciona como tal», apostilla la pedagoga, que define todo este proceso como «un aprendizaje constante y total», que plasma en su libro, un trabajo que en sus palabras «es todo un baño de realidad».

Reflexiona en los tiempos actuales sobre la importancia de que «la educación requiere de presencia de los padres, algo que nos falta en los tiempos que vivimos. Estamos limitados y no pasamos con ellos todo el tiempo que requerirían, por razones laborales principalmente», señala Pablos, quien destaca la capacidad de «conectar más desde el entendimiento y la conexión, llevándoles al terreno del cariño, mucho mejor que haciéndolo al viejo estilo», prosigue.

Habla del libro como «mi primer hijo de papel», concibiendo la maternidad y viviéndola «desde la empatía y la conexión que la infancia merece». Todo un cúmulo de vivencias, experiencias y sentimientos que 'Carta al hijo' permite desgranar y compartir a través de una obra abierta a infinitos perfiles de lectores, algunos de ellos necesitados de motivaciones o respuestas.