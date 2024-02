El Parlament ha paralizado de forma temporal que se pueda debatir la propuesta de Vox para que los menores puedan acudir a las corridas de toros. Vox quería modificar la ley balear de toros a través de una enmienda al proyecto de ley de medidas urgentes en materia de vivienda. Entre las propuestas de modificación sobre vivienda, Vox trató de colar esta enmienda sobre los toros, que nada tiene que ver con el objeto de la ley.

La Mesa de la comisión que este miércoles comenzaba a debatir esta propuesta tenía que ver si todas las enmiendas presentadas por los partidos se ajustaban al contenido de la ley. La diputada del PSIB Carol Marqués ha considerado que la enmienda no podía incorporarse y finalmente ha quedado fuera. El reglamento establece que debe haber unanimidad para que se acepten enmiendas que no guardan relación con el asunto que se tramita. Ayer no fue posible porque el PSIBvotó en contra.

El rechazo a esta propuesta de Vox es temporal y aún cabe la posibilidad de que finalmente se debata y se admita. De hecho, el diputado de Vox que proponía la medida, Agustín Buades, ya ha anunciado que no está de acuerdo con la decisión y pedirá que sea la Mesa del Parlament quien decida si puede o no tramitarse la propuesta de que los menores vayan a los toros. El asunto se tendrá que decidir entre el president del Parlament, Gabriel Le Senne, los dos representantes del PP, Mauricio Rovira y Mirsericòrdia Sugrañes, y los dos del PSIB, Mercedes Garrido y Pilar Costa.

La enmienda de Vox, firmada por la portavoz de la formación en el Parlament, Idoia Ribas, pedía que se incluya una nueva disposición adicional en la ley de emergencia habitacional para cambiar la ley balear que regula las corridas de toros en las Islas y establece la protección animal en la comunidad. En concreto, Vox quiere que se modifique el artículo 12 de la ley, el relativo a la presencia de los menores en los espectáculos taurinos para permitir su entrada.