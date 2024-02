El Parlament retoma este martes sus plenos –el último que se celebró, en diciembre, fue para aprobar los Presupuestos– y es posible que sea el último que presida Gabriel Le Senne, que hace nueve días fue expulsado de su grupo parlamentario y sólo una consulta a los letrados de la Cámara impidió que cesara en la presidencia.

Lluís Apesteguia, portavoz de Més per Mallorca, ha afirmado este lunes que «está claro que Le Senne tiene que cesar y que habrá que elegir un nombre». En el mismo sentido se expresó la diputada de Unidas Podemos Cristina Gómez. Dijo: «No se puede parar el tiempo, Le Senne está fuera».

Gómez forma parte del Grupo Mixto, igual que el diputado de Més per Menorca Josep Castells quien, hace ya una semana, se desmarcó de la decisión de encargar ese informe. El menorquinista consideró que eso rozaba la prevaricación, igual que la propuesta que no se llegó a tramitar, pero que Més per Mallorca mantiene, de cambiar el reglamento.

Todos estos portavoces, igual que el del grupo Socialista, Iago Negueruela, están dando por hecho estos días que el PP elegirá pactar «con tránsfugas» y que si el Govern de Prohens quiere mantener la estabilidad «pactará con alguno de los cinco tránsfugas», en referencia al la mayoría del grupo parlamentario de Vox que expulsó a Le Senne y la diputada Patricia de las Heras.

Hay siete preguntas de los grupos de oposición relacionadas con la crisis y todas incluyen la palabra «tránsfuga». También las de Castells, Apesteguia y Negueruela dirigidas a la presidenta Prohens. Solo Idoia Ribas, portavoz del grupo parlamentario de Vox –aunque suspendida cautelarmente de militancia por la dirección estatal, igual que el resto de quienes votaron la expulsión– no pregunta formalmente por este asunto. El grupo de Vox iba a proponer a Ribas para presidir la Cámara y estaba convencida del apoyo del PP, algo que no ha logrado después de cómo reaccionó la dirección nacional del partido de extrema derecha.

Lo paró Bambú

Según el socialista Negueruela, la dirección estatal de Vox «es más clara que la del PP balear» sobre cómo está abordando este asunto. Se refería a las declaraciones que ha ido haciendo Ignacio Garriga, secretario general, señalando que los representantes de su partido son Le Senne y De las Heras y pidiendo a Prohens que «no pacte con tránsfugas».

«Lo grave de todo esto –según el socialista– es que ya había un acuerdo del PP para pactar con tránsfugas y que Bambú [en referencia a la calle de la sede de Vox] lo frenó y advirtió de las consecuencias».

Negueruela asegura que Prohens no había dado explicaciones suficientes –ha hablado este lunes y que esperaba que lo hiciera en sus respuestas al Parlament. También ha solicitada una comparecencia que no tiene fecha. Según el análisis del socialista «Prohens está a las órdenes de Génova [sede estatal del PP], no tiene liderazgo y todo se negocia en Madrid».