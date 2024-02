La portavoz del grupo crítico de Vox abre la puerta a dejar sin efecto la expulsión de Gabriel Le Senne y Patricia de las Heras y volver a la situación previa a la crisis en función de la reacción de la dirección nacional de Vox. «Eso dependerá del posicionamiento de los órganos de nuestro partido», ha dicho la portavoz del grupo, Idoia Ribas, este viernes en respuesta a preguntas de los periodistas.

«Nosotros tenemos la mano tendida para llegar a un acuerdo», ha insistido. Ha afirmado que espera llegar a un acuerdo con la dirección «por el bien de todos» y de los ciudadanos «que se merecen seguir contando con la estabilidad que este grupo ya ha demostrado que va a dar a Govern». También ha insistido en que nunca tuvieron la intención de abandonar Vox.

Ante la pregunta de si desde el sector crítico hay alguna propuesta concreta más allá de la mano tendida ha afirmado que eso es algo que se tendrá que valorar entre los órganos del partido y el grupo parlamentario. «En cuanto tengamos algo concreto podremos comunicarlo», ha señalado. Ha informado de que no han hablado con Santiago Abascal ni con la dirección del partido y que la oferta de mano tendida la han hecho al president del Parlament, que está expulsado de nuestro grupo, «para que la haga llegar a los órganos pertinentes».

No ha querido contestar si ello implicaría que Le Senne dejara la Presidencia del Parlament y ha asegurado que ahora no puede responder a esa pregunta «porque no estamos en ese escenario». «Estamos esperando la respuesta de nuestro partido y una vez que tengamos una respuesta concreta la valoraremos» ha dicho. Ha señalado que, hasta entonces, no hará valoraciones sobre hipótesis.

Ha valorado la decisión del president del Parlament de no convocar, por procedimiento de urgencia, la reforma del reglamento que les habría dejado fuera del grupo parlamentario. «Desconocemos cuáles son los motivos, pero nosotros seguimos con nuestra mano tendida a la dirección nacional», ha señalado. «Nosotros no entendíamos muy bien a qué venía este procedimiento de urgencia pactado entre el president del Parlament y el PSOE, que es el partido que está ostentando puestos en la Mesa», ha dicho.

Ha recordado que en estos momentos están en un procedimiento disciplinario de suspensión de militancia al que presentarán alegaciones en los próximos días. «Nunca hemos tenido intención de abandonar nuestro partido, ni antes ni ahora» y ha recordado que el expediente de expulsión del grupo parlamentario se debe a un escrito de Gabriel Le Senne e Idoia Ribas.