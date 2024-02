La dirección nacional de Vox ignoró las graves acusaciones de Patricia de las Heras

Ni caso. La dirección nacional de Vox ignoró la carta remitida en junio pasado por la presidenta del partido en Baleares, Patricia de las Heras, que contenía acusaciones gravísimas contra el fundador de la formación, Jorge Campos, y su exmujer, Montse Amat. De hecho, pese a tener conocimiento de las supuestas irregularidades económicas cometidas por el mallorquín, Madrid depositó en él toda su confianza como candidato al Congreso de los Diputados.

«Llevo años siendo víctima de injurias, calumnias, difamaciones y falsedades de todo tipo. Como siempre he hecho, llevaré a cabo todas las pertinentes medidas judiciales contra sus autores. Que pierdan toda esperanza aquellos que pretendan, con sucias mentiras, perjudicarme. No han podido nunca, ni podrán ahora. No hay que caer en el juego de los que quieren desestabilizar el partido. Es el momento de la unidad, y de trabajar por España y su libertad frente al golpismo de Sánchez», escribió en las redes sociales Campos.

En declaraciones a Ultima Hora, el político anunció que «mañana por la mañana (por este viernes) me reúno con mi abogado e interpondremos en Palma una querella contra la autora de la carta, porque ya está bien de aguantar injurias y difamaciones». Leales a Campos en Mallorca sostuvieron ayer que el informe de seis páginas remitido a Madrid por Patricia de las Heras «evidencia que estaba como loca por que le dieran un cargo en Madrid, curiosamente como el que tiene Jorge».

En la misiva, además de presuntas anomalías contables, se sostiene que Montse Amat orquestó el caso contra la exregidora de Cort Sandra Barceló, en aquellos momentos número 2 del general Fulgencio Coll, y que fue condenada por un juzgado por agredir a una mujer en un bar de Palma. De acuerdo con la carta, Amat instó a la víctima a que dramatizara el incidente.