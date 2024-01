El Consell de Mallorca no desiste en su deseo por eliminar el carril Bus-VAO de la autopista del aeropuerto de Palma y está dispuesto a llevar el caso a los tribunales. Tras la publicación este miércoles de la resolución de la Dirección General de Tráfico (DGT) por la cual se mantiene definitivamente esta infraestructura, el gobierno insular enviará un requerimiento pidiendo suprimirlo y, en caso de rechazarlo, presentará un recurso contencioso administrativo.

«Queremos agotar todas las vías de diálogo posibles, como muestra de nuestra voluntad de consenso para no tener que llegar a los tribunales», ha afirmado el conseller insular de Territori, Mobilitat i Infraestructuras, Fernando Rubio, que ha reivindicado que la DGT debe de tener en cuenta los informes que emitieron en contra del carril. Además, como el PP y Vox prometieron en campaña quitar el Bus-VAO y ahora gobiernan, Rubio considera que mantener el carril «va en contra de la voluntad de los ciudadanos porque la gente de Mallorca no lo quiere».

El conseller insular ha reiterado que los informes técnicos del Consell advirtieron de que el carril ha provocado un incremento de la siniestralidad en esta vía y que el aumento del uso del transporte público no se debe al Bus-VAO, como defiende la DGT, sino que esto se debe a la gratuidad del servicio. «La normativa dice que estos informes son vinculantes, pero no los han tenido en cuente», ha señalado.

Sobre la resolución de la DGT publicada en el Boletín Oficial del Estado, Rubio ha comentado que la única referencia sobre el carril es la misma que se publicó en 2022 para su puesta en marcha. «Se dice que el cambio se incluiría en la resolución, por eso esperábamos algo más, pero es el mismo texto», ha criticado.

Asimismo, Rubio ha rechazado la posibilidad de establecer franjas horarios para que el carril solamente se use en hora punta de la mañana, como anunció que haría la DGT, y ha abogado por eliminarlo completamente. Sin embargo, como en la resolución no se detalla más que el mantenimiento del carril, el conseller cree que es una incoherencia porque el organismo estatal les informó que se incluirían los cambios en este documento. Sobre la posibilidad de que en el BOE no se indiquen estos detalles y la DGT envíe instrucciones concretes al Consell a través de la jefatura provincial, Rubio ha admitido desconocerlo.

Una «pérdida de tiempo»

El portavoz de Més en el Consell, Jaume Alzamora, ha considerado que difícilmente los tribunales resolverán cuestiones técnicas y ha pedido al gobierno que evite llegar a este extremo porque será una «pérdida de tiempo» y supondrá un «gasto innecesario de dinero». «El presidente Llorenç Galmés quedaría en evidencia, porque está atrapado por sus falsas promesas electorales», ha afirmado Alzamora, porque tanto el PP como Vox prometieron en campaña eliminar el carril pese a que la DGT tiene la última palabra.

«Que Galmés deje de oponerse al Bus-VAO y negocie con la DGT los cambios para que funcione mejor, pero que se quede porque es útil para el transporte público», ha pedido la portavoz del PSIB, Catalina Cladera, y ha considerado que si el PP gobernara en el Gobierno les dirían que «lo mismo» que la DGT está diciendo.