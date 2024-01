La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha remodelado este sábado la dirección del partido para «volver a gobernar en 2027 y cambiar la vida de la gente a mejor». Armengol ha planteado una reforma de la formación socialista en la que ella continuará al frente y contará con una estructura «fuerte» para afrontar una legislatura en la que el PP gobierna la comunidad autónoma con el apoyo externo de Vox. El Consell Polític del PSIB-PSOE, máximo órgano de decisión entre congresos, ha aprobado este sábado la remodelación de la Comisión Ejecutiva. A partir de ahora se incorporan a la misma Marc Pons como secretario de Estrategia y Análisis Electoral, Milena Herrera como portavoz, Héctor Pons como secretario de Política Municipal, Quim Torres como secretario de Relaciones Institucionales y Omar Lamin como secretario de Derechos Sociales y Migraciones. También la integran Patricia Gómez como secretaria de Salud, Rafa Ruiz como secretario de Política Deportiva y de Actividad Física, Miquel Cabot como secretario de Formación, y Alfonso Rodríguez, Silvana González, Malena Riudavets e Irantzu Fernández como vocales.

La secretaria general ha expresado su agradecimiento a las personas que dejan la dirección del partido: Teresa Suárez, Nacho García, Isabel Castro y Miquel Company. En cuanto a la realidad política de las islas, Armengol ha lamentado que «construir es muy difícil y destruir es muy fácil» y en pocos meses el Govern del PP «ha destruido cosas que son muy necesarias para la ciudadanía». «En pocos meses el Govern (del PP) se ha entregado a la extrema derecha y se ha cargado el diálogo social; lo que es un valor inmenso para cualquiera sociedad, la paz social, ya no existe en las islas», ha lamentado Armengol con «mucha pena». En el ámbito lingüístico, Armengol ha dejado claro que el PSIB no permitirá que haya «segregación lingüística» en las escuelas y para ello, si es necesario, los socialistas se opondrán en la calle y en los «juzgados».

«La lengua no se toca porque no debe ser para dividir, sino para cohesionar siempre; estoy orgullosa de ser la presidenta del Congreso que ha hecho posible el uso de las lenguas cooficiales en la cámara», ha manifestado. Por ello, ha afirmado que «volver a meter la mano en la educación es destrozar el futuro de nuestros hijos», lo que los socialistas no consentirán. Por otra parte, el Consell Polític ha aprobado este sábado cuatro propuestas de resolución. La primera, en defensa y reconocimiento de la lengua propia, con la que se reitera el compromiso socialista con el catalán. En segundo lugar ha salido adelante una iniciativa para recordar a las víctimas del Holocausto y en defensa de las políticas de memoria democrática. Por último, se han aprobado dos resoluciones a propuesta de las Juventudes Socialistas de las Islas Baleares para avanzar en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial que permitan rastrear y eliminar el contenido 'online' de carácter sexual ilegal, y otra para incrementar el parque de viviendas en Baleares.