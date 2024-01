Francina Armengol (Inca, 1971), presidenta del Congreso de los Diputados y ex presidenta del Govern de Balears, es secretaria general del PSIB desde 2012. Fue reelegida en 2017 y en 2021. La dirigente socialista no ha confirmado si optará a un cuarto mandato. Lo que no hará es adelantar el congreso, concretamente el número 15 desde que el partido socialista nació como Federación Socialista Balear (FSB) con la vuelta al la democracia tras el final de franquismo. El PSIB se adaptará a los tiempos del congreso federal, que no tiene fecha. El PSIB celebra su congresos un mes después del estatal. La secretaria general del PSIB intervendrá mañana sábado ante el Consell Polític.