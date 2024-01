Satse advierte de la falta de camas en Son Espases: «Llevamos tres semanas con pacientes pendientes de ingreso»

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha advertido de la falta de camas en el Hospital Universitario Son Espases y ha recordado que llevan «tres semanas denunciando esta situación», con unos niveles «muy altos» de presión y «con pacientes pendientes de ingreso». «Los profesionales están exhaustos ahora mismo de llevar tres semanas en este nivel; están agotados», ha indicado en declaraciones a Europa Press la delegada de Satse en Son Espases, Erlina Vijande.

En esta línea, ha explicado que a los 62 pacientes pendientes de ingreso anunciados este martes por el IbSalut en Son Epases hay que sumarle otros 15, correspondientes a las camas activadas en el marco del plan de contingencia del hospital, que, además, «no son suficientes». «Se ha habilitado una zona de 15 camas en una unidad pero depende del servicio de urgencias», ha insistido la delegada.

Por otro lado, Vijande ha censurado, a nivel general, la situación de las camas en Baleares, cuya falta «se nota cada vez que hay un colapso en urgencias». Esto, ha añadido, no puede ser solo responsabilidad de Son Espases, sino que «tanto la Conselleria de Salud como el IbSalut tienen que ser conscientes de que faltan camas y esto sobrecarga la presión de las urgencias, y, con ello, a los trabajadores, que tienen una ratio de pacientes desproporcionada».

La delegada ha informado asimismo que, a raíz de esta situación, han mantenido reuniones con la dirección de enfermería y que también han solicitado un encuentro con Gerencia «para conocer qué plan tiene con esta presión de las urgencias», pero todavía están pendientes de fecha para la mencionada reunión. Vijande, de nuevo, ha insistido en que no toda la responsabilidad es de Son Espases, sino también de la administración, matizando que se trata del hospital de referencia y, por tanto, no puede cerrar sus puertas. «El resto sí y todos sus pacientes vienen aquí». «Para nosotros es muy importante que los trabajadores puedan trabajar en condiciones óptimas y que se cuide a las enfermeras, que tienen una gran responsabilidad; si los sobrecargamos y no se solucionan los problemas en las urgencias, si ya es complicado encontrar enfermeros aquí, a este nivel es más difícil», ha sentenciado.