«Los gobiernos occidentales patrocinan el Islam para esclavizarnos»

Francisco Gil-White antropólogo e historiador analizará en Palma el miércoles ‘El gran secreto de Occidente. Semitismo Vs Antisemitismo’ en una conferencia en la Biblioteca de Cort organizada por la Comunidad Judía de Balears.

¿Comete Israel un genocidio en Gaza?

Tendríamos que partir de lo que es la definición de genocidio, que es el intento de destruir una población en su totalidad o en parte. Lo que habría que demostrar es que el Estado de Israel está intentando exterminar a los árabes palestinos. Pero es obvio que es una acusación totalmente falsa. Las fuerzas de defensa israelíes han tenido mucho cuidado en proteger a los árabes palestinos y es muy complicado porque la política de Hamas es utilizarlos como escudo humano. Sabemos que coloca lanzacohetes en escuelas, que almacenan armas en hospitales y que todo el suelo de Gaza son túneles para mover terroristas. El objetivo es el exterminio de la población judía israelí, lo han dicho con todas sus letras en su constitución, así que, obviamente es absurdo que se acuse a Israel y no a Hamás.

¿No podría haber respondido de otra manera al ataque?

Los que creen que Israel podría haber actuado de otra manera tienen la obligación de decir cuál. Lo que le dicen a la gente en los medios es que Israel está atacando estructuras civiles en Gaza y eso es una mentira. En Gaza no hay estructuras civiles, no hay ninguna. Todo Gaza es infraestructura terrorista militar. Todo el suelo de Gaza son túneles militares. Eso quiere decir que todas las estructuras de Gaza son blancos legítimos. Israel está respondiendo al ataque terrorrista antisemita más grande tras la II Guerra Mundial. Por supuesto que algunos civiles van a pagar el precio, pero esa responsabilidad es de Hamás. Israel no tiene la culpa de haber sido forzado a responder.

¿Es posible la coexistencia de un Estado Palestino con Israel?

Eso es un condicional. Si el Estado palestino está dedicado a exterminar a los judíos israelíes por supuesto que no. Si tiene instituciones para garantizar la paz, sí, pero eso no es lo que ocurre. A corto plazo es imposible porque las organizaciones terroristas que se convirtieron en el gobierno de los árabes palestinos han envenenado a la población durante décadas. Desde chiquitos les están diciendo que odien a los judíos. Destruyen las mentes de esto niños. Lo árabes palestinos están siendo oprimidos por sus gobierno terroristas totalitarios. Eso requiere una desintoxicación. Un pueblo no se cura de su racismo de generaciones en tres días, necesita un proceso muy delicado de liberación.

¿Así que lo que plantea es que Israel debe destruir a Hamás?

Por completo y una crítica que sí es razonable es que no lo haya hecho mucho antes. Lo tenía que haber hecho hace muchísimo tiempo y se hubieran ahorrado el desastre apocalíptico de octubre y hubieran protegido a la población árabe palestina.

¿Qué es el semitismo?

Es un término que yo inventé. Si decimos antisemitismo, me parece útil que tengamos un término que sea lo opuesto. El antisemitismo la gente la entiende como odio a los judíos pero es algo más: tiene metas políticas. El antisemitismo es una ideología que va a de la mano con la destrucción de la democracia. Se mata a los judíos como parte de un esfuerzo para destruir la democracia. El concepto opuesto incluye el amor por los judíos, y también es más: el semitismo es la búsqueda de la paz universal. Es un movimiento social y político que se remonta a la revolución de Sargón de Acad en Babilonia hace 4.300 años. Había una clase gobernante esclavista y los esclavos eran semitas. Hubo una revolución que depuso a la clase gobernante e impuso un imperio en el que el rey tenía la obligación de proteger a la gente vulnerable. Los judíos son la expresión más exquisita de esa tradición que tiene en el centro que la obligación del rey es proteger la ética. Esa cultura fue destruida por los antisemitas para anular esa defensa de las clases bajas. Alejandro el Macedonio, desde esta perspectiva, era de la talla de Hitler. Sin embargo, los judíos estaban ya por todo el Mediterráneo, influenciaron a los grecorromanos y les enseñaron a amar al prójimo. Tras 25 siglos produjimos las democracias modernas.

¿Ahora qué amenaza ese semitismo?

La principal amenaza antisemita es es Islam y el apoyo que recibe de gobiernos occidentales. Son gobiernos traidores que han trabajado desde la clandestinidad para destruir nuestras democracias ¿Cuál es la política de inmigración que ha seguido Europa? Han importado cantidades ingentes de musulmanes y permitido la construcción de mezquitas financiadas por los estados más radicales, como Catar. Todo eso lo hicieron los gobiernos europeos. Se habla de una posible conversión secreta de Carlos de Inglaterra al Islam. Son algunos ejemplos de cómo las clases gobernantes occidentales han patrocinado el crecimiento islámico para convertirnos en esclavos.