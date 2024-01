AENA dedica los meses de invierno a realizar obras de remodelación en los aeropuertos de Baleares. En el caso de Son Sant Joan, el gestor aeroportuario reordena las zonas de estacionamientos y se ve afectada parte de la explanada exterior, las paradas de taxis y autobuses, los servicios que realizan empresas privadas y las lanzaderas de coches de alquiler. Las obras salieron a concurso el pasado mes de junio por 13 millones de euros.

Las paradas de la EMT ya fueron desplazadas en diciembre, pero sin información previa ni nueva señalización específica. Los taxis también se vieron afectados por las obras, que se prolongarán durante varias semanas. La parada de taxis situada a la salida de la terminal se reubicó temporalmente. Sin embargo, finalizadas las labores de asfaltado, los taxistas volvieron a su punto de recogida original. La reubicación temporal fue especialmente polémica porque, debido a las obras, tuvieron que aparcar justo al lado de sus competidores de Uber.

Buses de la EMT

En cuanto a los autobuses, las líneas A1 (Palma centro), A2 (Arenal) y 34 (hospital Son Espases) de la EMT salen de paradas provisionales. De momento, ya no están en el lado opuesto de la carretera, sino a la izquierda y un poco más cerca de la terminal. AENA explica que actualmente se está construyendo una estación central de autobuses cerca de la antigua parada, desde la que pronto partirán no sólo los autobuses de la EMT, sino también las cuatro líneas de autobuses interurbanos, Aerotib, A11 (Camp de Mar), A32 (Can Picafort), A42 (Cala Bona) y A51 (Campos), que salen del aeropuerto. Entre los laterales del aparcamiento, cubiertos de palmeras, se han creado plazas de aparcamiento recién asfaltadas y señalizadas para lanzaderas de coches de alquiler y autobuses de operadores turísticos. E incluso los servicios de transporte privado, como Uber, tienen ahora sus propias plazas señalizadas con pilares informativos.

También llaman la atención las obras de remodelación y ampliación de los dos módulos terminales A y D. Actualmente se están construyendo anexos a ambos lados de las entradas y salidas del aeropuerto para crear más puertas de embarque. Son Sant Joan es el tercer aeropuerto más grande de España (tras Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat) y recibió más de 30 millones de viajeros por primera vez en 2023. La tendencia sigue al alza. Ya hay incluso vuelos directos a Estados Unidos. A la ruta a Nueva York, que existe desde 2022, podría seguir pronto una conexión con Miami.