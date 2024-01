Las ‘llengües’, las fiestas de la Beata y las ‘beneïdes’ serán Patrimonio Inmaterial

El nuevo gobierno del Consell de Mallorca ultima el reglamento necesario para proteger como patrimonio inmaterial más de un centenar de técnicas artesanales, fiestas populares y saberes ancestrales, como las ‘llengües’ mallorquinas, la beata de Palma, de Santa Margalida y de Valldemossa y las ‘beneïdes’. Se trata de una normativa que el resto de consells insulars ya aprobaron y que da cumplimiento a la ley de Salvaguarda del Patrimoni de 2019, impulsada por el Pacte.

Esta disposición exigía a las instituciones insulares que elaboraran dicho reglamento y que, posteriormente, hicieran un catálogo sobre qué bienes inmateriales de cada isla debían ser protegidos. «Es algo que todos cumplieron, pero que por aquí pasó de largo», lamenta la vicepresidenta y consellera insular de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, del PP, que critica la gestión de su antecesora, Bel Busquets, de Més.

«Se han estado haciendo fotos diciendo que protegerían lo que no podían, porque no disponían de este reglamento», reitera, puesto que el anterior equipo de gobierno contrató a una empresa que actualmente sigue catalogando los elementos que se acabarán por proteger. Sin embargo, en la pasada legislatura no se elaboró el reglamento, que es necesario definir previamente, según explican fuentes del departamento. La empresa lleva 114 manifestaciones culturales inventariadas en un año.

Roca, además, siente que haya ayuntamientos, entidades y personas particulares que se molestaran en justificar con documentación la protección de ciertos elementos y que, después de tanto tiempo, todavía no se hayan protegido. Aun así, asegura que desde que llegó al cargo hace seis meses han estado elaborando «desde cero» el reglamento que prevén llevar a aprobación inicial en el pleno insular de marzo. Luego se abrirá un periodo de 30 días de exposición pública para recibir alegaciones y pasará por el Consell Consultiu para, finalmente, ratificarse de nuevo en el pleno. Se espera que sea este año.

Tradiciones genuinas

El Consell protegerá muchas otras manifestaciones populares de Mallorca, como la Festa del Jau, de Búger, recuperada en 1977 y que rememora una antigua costumbre por la cual los abuelos (jais) regresaban al pueblo después de ir a las ferias de Costitx y Sineu y eran recibidos por sus nietos. También se incluirá la tradición única de Capdepera del Alei Alei, una costumbre ancestral vinculada al solsticio de invierno que consiste en encender antorchas de càrritx denominadas faies mientras se canta una enigmática canción popular. Otros elementos que se incluirán en el catálogo serán las neules mallorquinas, elementos artísticos navideños usados para decorar parroquias de la Isla y la propia Seu.