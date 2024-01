Abascal vuelve a dejar fuera de la dirección de Vox a cargos de Baleares

Ningún representante de Baleares estará en la dirección nacional de Vox. Santiago Abascal ha vuelto a dejar fuera de la sala de mando de la formación de extrema derecha a los dirigentes de la Comunitat a pesar de que sí estarán con él líderes territoriales de otras comunidades autónomas. El presidente de Vox ha incluido en su nueva dirección a los vicepresidentes de Castilla y León, Juan García-Gallardo; de Murcia, José Ángel Antelo; de la Comunitat Valenciana, Vicente Barrera; y de Aragón, Alejandro Nolasco; así como a la presidenta de las Corts Valencianes, Llanos Masso.

También figura el portavoz en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso, entre otros que completan la lista con la que Abascal aspira a la reelección. En la lista que le acompañará en la nueva dirección a partir del 27 de enero, fecha en la que se celebrará la asamblea de renovación de la cúpula, también aparecen diputados en el Congreso, pero no Jorge Campos, uno de los 33 diputados que tiene Vox en la Cámara Baja.

La fuerte división interna en la que está sumida la dirección de las Islas está detrás de la decisión de Abascal, según algunas fuentes. Representantes de Vox señalan que el presidente del partido ha preferido no incluir a ningún miembro de los dos bandos enfrentados para no incrementar la división y la tensión entre ellos, de ahí que no figuren nombres alienados con Jorge Campos o con miembros del grupo parlamentario, pero tampoco personas cercanas a Fulgencio Coll, con quien están enfrentados.

Santiago Abascal será finalmente el único candidato que se presente a la elección con una propuesta ya cerrada para el nuevo Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en la que Ignacio Garriga será también el único vicepresidente. La propuesta será ratificada en la Asamblea General extraordinaria del 27 de enero. Abascal consiguió recabar un total de 3.269 avales, el 10% de la afiliación de pleno derecho. Hubo especulaciones sobre la posibilidad de que Ortega Smith, pudiera disputar la Presidencia del partido a Abascal, pero finalmente no dio el paso pero seguirá estando en la dirección.

La dirección balear de Vox se renovó hace menos de dos meses después de que Sergio Rodríguez anunciara su decisión de dimitir como secretario general, cargo que ocupa desde entonces el conseller en el Consell Antoni Gili. También cambió la presidencia hace un año, con la designación de Patricia de las Heras en sustitución de Jorge Campos.