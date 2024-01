El Consell de Mallorca trabajará con los ayuntamientos para promover la implementación de espacios adecuados para el estacionamiento y pernoctación de autocaravanas, caravanas y furgonetas camperizadas. Para ello, prestará apoyo administrativo y jurídico, puesto que la instalación de estos puntos es competencia municipal. Así lo ha acordado este jueves el pleno insular a propuesta de Vox, que forma parte del gobierno junto al PP. La propuesta ha salido adelante también con el apoyo del PI y la abstención del PSIB, mientras que Més ha votado en contra.

Mallorca solamente cuenta con una única área de servicio para este tipo de vehículos, ubicada en el polígono de Son Castelló, y solamente sirve para descargar las aguas sucias que generan. «En Menorca ya tienen cuatro puntos para deshacerse de estos residuos y siete áreas habilitadas», según ha explicado el presidente de Amigos de Mallorca, Menorca, Ibiza en caravanas, campers y autocaravanas (AMMICCA), Joan Pere Crespí, que ha intervenido en el pleno.

«Como residentes nos vemos forzados a presentar esta demanda bajo la etiqueta de turismo con la esperanza de que esta perspectiva políticamente atraiga la atención y la inversión necesaria», ha señalado Crespí, añadiendo que ya se han manifestado a favor de implantar estos puntos varios ayuntamientos, como los de Sa Pobla, Inca, Alcúdia, Santa Margalida, Andratx y Puigpunyent. El presidente ha asegurado que apuestan por áreas pequeñas de, como máximo, 10 plazas para evitar masificación.

La entidad ya cuenta con 340 socios y Crespí ha afirmado que hay unos 3.000 vehículos de estas características censados en Mallorca. Por este motivo, y porque cada vez vienen más turistas en caravana tras la puesta en marcha del ferry que conecta Alcúdia con la ciudad francesa de Toulon, el presidente considera necesario habilitar dichos espacios.

No es la primera vez que el pleno del Consell se pronuncia a favor de incentivar estas áreas. El gobierno del Pacto se comprometió en el verano del 2022 a impulsarlas, pero no se llegó a materializar. Aun así, en ese momento la voluntad política no era tan clara y se apostaba más por estudiar su viabilizad.