El Consell de Mallorca colaborará con los ayuntamientos en la habilitación de espacios específicos para aparcamientos y servicios de autocaravanas, caravanas y furgonetas camper prestando apoyo administrativo y jurídico.

Así lo ha acordado el pleno de la institución insular, que ha aprobado una moción de Ciudadanos. El documento validado también prevé que se organice una reunión con los consistorios donde más problemas está habiendo por la falta de espacios habilitados. Asimismo, se ha acordado hacer un diagnóstico de todos los aspectos normativos que afectan a la movilidad en estos vehículos, con el «objetivo de servir de apoyo a los municipios».

La portavoz de Ciudadanos, Beatriz Camiña, ha defendido que estos vehículos consumen mucha menos agua que otros turistas. «Si queremos tener más calidad turística, no entiendo por qué no se regula la actividad», ha comentado, y ha añadido que el objetivo de la moción es dar «seguridad jurídica».

La consellera insular de Territori, Maria Antònia Garcías, ha recordado que las caravanas no son una actividad turística porque la normativa no lo contempla como tal. Aun así, esto no quiere decir que no haya caravanistas que necesiten espacios habilitados, como acceso a agua para llenar el depósito y deshacerse de los restos que producen. «Para cubrir esto no se necesita una regulación supramunicipal ni la intervención directa del Consell», ha dicho.

Garcías ha apuntado que habilitar estos espacios es competencia municipal, y que están dispuestos a ayudar a los ayuntamientos para acelerar estos equipamientos. De hecho, ha recordar que ya se han reunido dos veces con el consistorio de Escorca por este tema.