MÉS exige al Govern que facilite las autobajas durante los tres primeros días de enfermedad leve

MÉS per Mallorca ha exigido este martes al Govern que preside Marga Prohens que no se oponga y facilite las autobajas durante los tres primeros días de enfermedad leve. En una nota de prensa, MÉS per Mallorca ha exigido a la Conselleria de Salud del Govern que no se oponga y facilite la autodeclaración responsable de las bajas médicas los tres primeros días por una enfermedad leve que no precise atención clínica, como propone el Ministerio de Sanidad.

El partido ecosoberanista ha considerado que esta medida haría más eficiente el sistema de salud, bajando la presión en Atención Primaria al reducir los trámites burocráticos, y ha recordado que esta es una petición histórica de las sociedades científicas y de los profesionales de la Atención Primaria que ya está implantada en países como el Reino Unido, Alemania, Suecia o Portugal. «No puede ser que digamos a la gente que por un cuadro leve no necesita ir al médico, pero que se tenga que ir al médico por un justificante de baja laboral», ha asegurado la diputada de MÉS perMallorca, Marta Carrió. «Hacer ir al médico por una baja laboral es ser ineficiente con nuestra sanidad», ha dicho. Por este motivo, el partido ecosoberanista ha exigido a la Conselleria de Salud que no se oponga y facilite la autodeclaración responsable de las bajas médicas los tres primeros días por una enfermedad leve que no precise atención clínica, como propone el Ministerio de Sanidad. En este sentido, MÉS per Mallorca ha considerado que las autobajas durante los tres primeros días de enfermedad leve haría más eficiente el sistema de salud, bajando la presión en Atención Primaria alreducir los trámites burocráticos. «Una persona que no necesita asistencia no necesita que el sistema sanitario haga de validador administrativo de lo que el o la trabajadora puede justificar», ha defendido al respecto Carrió. «Una de las mejores decisiones que se pueden adoptar en el sistema sanitario es conseguir que cada profesional haga aquello para lo que es necesario y donde aporte valor. Por supuesto, teniendo siempre presente como cuestión principal, la seguridad de los y de las trabajadoras», ha asegurado. Además de un criterio de eficiencia, el partido ecosoberanista ha recordado que se trata de una petición histórica de las sociedades científicas y los profesionales de la Atención Primaria que ya está implantada en países como Reino Unido, Alemania, Suecia o Portugal.