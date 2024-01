El portavoz de El PI-Proposta per les Illes en el Consell de Mallorca, Antoni Salas, ha exigido al Govern que los 20 millones de euros «que quieren usar para segregar a los niños de las escuelas» los destinen a mejorar los centros. «Convendría que los usaran para mejorar las infraestructuras educativas, construir los centros necesarios y acabar con los barracones de las escuelas», ha afirmado el portavoz, quien ha considerado que el Ejecutivo balear «busca problemas donde no los hay».

El portavoz de El PI-Proposta per les Illes en el Consell de Mallorca, Antoni Salas, ha exigido al Govern que los 20 millones de euros «que quieren usar para segregar a los niños de las escuelas» los destinen a mejorar los centros. «Convendría que los usaran para mejorar las infraestructuras educativas, construir los centros necesarios y acabar con los barracones de las escuelas», ha afirmado el portavoz, quien ha considerado que el Ejecutivo balear «busca problemas donde no los hay». En esta línea, ha lamentado que se quieran invertir 20 millones de euros «para separar a los niños por lengua, pero después no son capaces de arreglar las deficiencias que tienen las escuelas o crear institutos como el de Son Ferriol, que hace más de 30 años que esperan y, por ahora, no hay ni una piedra».

Al respecto, Salas ha recordado que en 2019 el Govern declaró el IES como inversión de interés autonómico, con un importe aproximado de 5,8 millones de euros, además de estar incluido en el Plan de Infraestructuras Educativas 2019-2023. «Hoy por hoy, el Govern del PP sigue las directrices que les marca Vox; separar a los niños por lengua, arrinconar nuestra identidad y que el mallorquín vuelva a quedar aislado en las casas», ha censurado. Por todo ello, ha insistido en «poner el foco donde importa» y lograr tener unas infraestructuras dignas, acelerar las obras, acabar con los barracones o mejorar las ratios «que se incumplen constantemente», ha enumerado, sentenciado que el problema en la enseñanza «no es la lengua, sino la mala gestión de los recursos». «Invertir en segregar solo llevará a perder tiempo y a dejar de lado el problema real, que es la falta de espacio en las escuelas, las elevadas ratios y los barracones», ha concluido el portavoz.

