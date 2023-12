«Escritora, mentora y coach»: con estas tres palabras se define Sonia Vivas, que ha roto por completo con su pasado como Policía Local de Palma y regidora del Ajuntament de Palma para convertirse en mentora. La catalana ha dado un vuelco a su vida y se ha formado en reprogramación neurolingüística y coaching de alto impacto, unos conocimientos que transmite a través de las redes sociales donde acumula más de un millón y medio de seguidores. Estas dos disciplinas que tienen el objetivo de cambiar los pensamientos y hábitos de las personas para que sean «exitosas» a través del comportamiento y la comunicación, técnicas que la expolicía ha adaptado a su estilo y denominado Método Vivas de Transformación Mental Rápida (TMR).

Actualmente Sonia ofrece coaching y promete a sus pacientes «superar todo lo que les está obstaculizando la vida» a un precio de 130 euros cada sesión de 45 minutos, o un bono de 360 euros con cuatro sesiones. Además, ha publicado dos sagas de libros motivacionales - Saga del latido y Yo soy importante - trabajos que suman un total de siete ejemplares y que se pueden adquirir juntos por 150 euros. Pero uno de los canales en los que más fama ha adquirido Vivas en los último meses es en Youtube, donde sube vídeos casi a diario en los que da consejos y tips relacionados con las energías.

Algunos de las grabaciones más populares, con miles de visualizaciones, son: «Quema 1 cabello tuyo y elimina cualquier brujería o amarre que no te deja progresar», «nunca coloques planta lengua de suegra en este lugar porque solo atrae luto y pobreza» o «me puse canela aquí y me asustó lo que pasó al día siguiente». En cambio en Instagram sus clips se centran en el comportamiento humano y las relaciones entre personas. Aunque Sonia ha declinado hacer declaraciones a este periódico, en su página web oficial detalla el camino que ha recorrido para llegar hasta la situación en la que se encuentra en la actualidad.

La coach hace un repaso a su paso por la Policía Local y los complicados momentos que vivió con sus compañeros: «Siempre quise ser policía, desde niña lo deseé con todas mis fuerzas y trabajé duro para lograrlo [...] Logré entrar en una promoción donde yo era la única mujer de noventa personas y durante muchos años fui acosada». Una situación que, como explica, decidió cambiar en 2016: «Colaboré con la Fiscalía Anticorrupción de Baleares y me convertí en testigo protegido. Unos policías me involucraron en un montaje policial y me pidieron cuatro años de cárcel, afortunadamente los jueces se dieron cuenta de que todo era un complot y encerró en prisión a los policías que trataron de destrozarme la vida».

Todas estas vivencias hicieron que empezase un «viaje interior increíblemente duro, transformador y poderoso» y asegura que en ese momento descubrió que su vocación «es y será ayudar a las personas». Vivas se define como la «coach de alto impacto más influyente y experta en reprogramación mental número 1 de habla hispana» y en sus perfiles digitales se puede apreciar que cuenta con una gran cantidad de seguidores que a través de los comentarios le agradecen sus mensajes optimistas y consejos para mejorar su vida. Un nuevo comienzo en el que parece que la exregidora ha encontrado su verdadera pasión.